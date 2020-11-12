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Новости
Экономика и Финансы
12 ноября 20, 10:38
В НБУ озвучили 3 условия от МВФ для предоставления транша
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Сейчас украинская сторона обсуждает с МВФ три блока вопросов

Результаты пребывания миссии Международного валютного фонда в Украине будут известны после решения ряда вопросов.

Сейчас украинская сторона обсуждает с МВФ три блока вопросов, заявил председатель Национального банка Кирилл Шевченко, передает "Голос Америки".

В частности, глава НБУ, который находится с визитом в Вашингтоне (США), выразил надежду, что миссия посетит Киев уже до конца 2020 года.

Шевченко отметил, что сейчас с МВФ обсуждают 3 блока вопросов.

Первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине.

Второй — проект бюджета Украины на 2021 год.

Третий — работы самого Национального банка.

"Для того, чтобы появились даты, нужно достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист — у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", — сказал руководитель НБУ.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина выполнила уже 4 из 10 структурных маяков меморандума с МВФ. По его словам, еще два пункта находятся на стадии финализации, поэтому Киев рассчитывает, что очередной транш поступит еще в 2020 году.

Напомним, 2 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что миссии МВФ в Украине не будет из-за решения Конституционного суда об отмене электронного декларирования. По его словам, Киев сразу получил соответствующие сигналы от западных партнеров.
Delo
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