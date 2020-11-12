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Экономика и Финансы
12 ноября 20, 12:01
Что будет с гривной до конца года: аналитики дали прогноз
доллар,,Гривна,,Валюта
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К концу года курс не должен превысить показатель в 29 гривен за доллар

Курс гривны к доллару может сместиться дальше в сторону 28 гривен/доллар. К концу года курс не должен превысить показатель в 29 гривен за доллар. Такое заявление сделал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котови.

По его словам, в дальнейшем котировки по паре гривна/доллар вернутся в коридор 28,5-29.

Примерно такой же курс ожидают и в "Идея Банке", допуская постепенное "проседание" гривны.

"До конца ноября мы ожидаем курсовой коридор 28,10-28,50 гривен/доллар с плавной девальвацией до уровня 29 гривен/доллар на конец года", - сообщил директор департамент казначейства "Идея Банка" Ярослав Кабин.

В Concorde Capital на конец ноября ожидают курс в пределах 28,4 гривен/доллар.

Ранее мы писали, что Нацбанк увеличил скупку валюты. С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4054,90 млн и продал на $3291,80 млн.
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