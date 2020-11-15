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Экономика и Финансы
15 ноября 20, 20:52
Что будет с долларом на новой неделе?
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В течение следующей недели курс доллара к гривне будет постепенно снижаться.

На рынке наблюдается тенденция к стабилизации, поэтому курс валют может сохраниться в течение ближайшей недели.

Об этом заявил аналитик Альпари Максим Пархоменко в комментарии РБК.

"Наиболее вероятный сценарий - это сохранение текущей динамики и цены в 28,10 гривен за доллар", - говорит он.

Согласно его прогнозу, динамика в паре с палением доллара, которая наблюдалась на этой неделе, говорит о стабилизации гривны

"Валюта нащупала свою опору и будет находиться на ней", - отметил Пархоменко.

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Эксперт добавил, что в случае отсутствия сильного давления НБУ на гривну,  "на следующей неделе мы можем протестировать отметку в 28,00".

Аналитик напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно не изменился во всех сегментах валютного рынка.

С пятницы по пятницу официальный курс американского доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,25 до 28,18 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время осталось без изменений 28,17/28,18.
telegraf.com.ua
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