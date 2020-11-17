Три практических совета украинскому предпринимателю на 2021г

Быть предпринимателем — это не то же самое, что работать по найму в компании, которая, возможно, даже занимается аналогичной деятельностью. У предпринимателя обычно нет фиксированного рабочего дня, длительного отпуска, выходных и праздников — ему нужно постоянно заботиться о своем бизнесе, взращивая его и осваивая доступные каналы продаж товаров, услуг или работ.

Это справедливо для предприятий любого масштаба — от самозанятости ФЛП до группы компаний национального уровня. А в условиях намечающегося кризиса проблема поиска дополнительных рынков сбыта стоит особенно остро. Мы постарались собрать для вас советы, которые помогут сохранить и приумножить результаты собственного труда.

Конечно, в 2020 году такой этот совет прозвучит немного избито и банально, но, к сожалению, в Украине значительная часть предпринимателей все еще почти не использует digital-инструменты продаж, ограничиваясь лишь самыми простыми из них. Сделайте наконец свой собственный сайт, проведите SEO-оптимизацию и закупите хоть немного контекстной рекламы по основным запросам — сегодня это уже не так сложно, как 10 лет назад.

Возможно, вам понадобится помощь специалиста, но это сегодня стоит не слишком дорого. А базовые знания по использованию аналитических инструментов вам в жизни всегда пригодятся.

Не бойтесь экспериментировать и проводить A/B-тестирование своих идей — так вы научитесь оптимизировать собственные затраты. Иногда лучше всех работает объявление с грамматическими ошибками, но лучше, все же, их не допускать.

Сегодня не только в B2C, но и в B2B хорошо работает видеореклама, к примеру, на том же YouTube — даже сейчас далеко не у всех есть премиум-подписка и многие люди совершают реальные покупки буквально после нескольких показов вашего ролика.

Безусловно, в этом направлении не обойтись без креатива и некоторых затрат, но они обычно быстро окупаются. И ради всего святого — сделайте красивые, аккуратные и информативные карточки товаров на своем сайте с огромными зелеными кнопками "Купить"!

А ведь можно даже не ловить своего покупателя на удочку красивой рекламы и заботливо предложенный поисковиком баннер — есть и другие рынки, ждущие своего поставщика. Например — рынок электронных тендеров в системе Prozorro, где только за первую половину 2020 года было совершено 207,6 тысяч закупок с общим бюджетом в размере 456 300 000 000 грн.

Вашими клиентами будут государственные и коммунальные предприятия, которые выбирают своего поставщика товаров, услуг или работ не за красивую рекламу, удобный интернет-магазин или честные глаза, а лишь за самую выгодную цену в сочетании с полным соответствием требованиям закона и тендерной документации. Это отличный способ наладить продажи без гонки вооружений в размерах рекламных бюджетов.

Чтобы не просто участвовать, но и побеждать в публичных закупках, вам понадобятся знания и опыт, однако по состоянию на конец октября 2020 года можно найти огромное количество обучающих материалов в любой удобной форме — от записей вебинаров до удобных PDF-инструкций. Да и консультационную либо юридическую поддержку всегда можно получить на выбранной электронной площадке.

У какого предприятия в конце 2020 года еще нет страницы в социальной сети? Ну разве что вы совсем не занимаетесь онлайн-продвижением своего дела и ограничиваетесь раздачей визиток, наружной рекламой и "сарафанным радио". И зря — соцсети сегодня являются важнейшим каналом коммуникации между поставщиком и потребителем. Не игнорируйте их!

Возможно, вам просто кажется, что при этом придется писать сногсшибательные посты в Facebook или делать потрясные фото для Instagram и наоборот. Спешим вас заверить — так и есть! Но ведь можно сделать и что-то более простое. Например, если вы продаете экипировку для дайвинга — напишите шуточный пост о скидках для горожан после очередного ливня. Пассажиры подтопленных маршруток и ветераны академической гребли в подземном переходе будут рады поддержать лайком и репостом.

Продаете гаджеты, парфюмерию, аксессуары, одежду? Не забудьте о черной пятнице, Рождестве и Новом годе, ведь это ваше время. Занимаетесь установкой систем пожарной сигнализации? Используйте хайп вокруг очередных пожаров в Австралии. Что-то будет получаться хорошо, что-то — не очень, но это лучше, чем вообще не использовать этот канал для привлечения клиентов.