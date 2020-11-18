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Новости
Экономика и Финансы
17 ноября 20, 19:24
Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей
ВР
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Верховная Рада во время повторного первого чтения не поддержала законопроект № 4313-д об отсрочке кассовых аппаратов для всех физических лиц предпринимателей, кроме рисковых групп.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 13 нардепов, против - 228.

Перед этим с трибуны выступил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия с предложением сейчас не поддерживать этот законопроект, чтобы потом внести новый документ, чтобы с нового года заработала новая система по фискализации предпринимателей.

Проект постановления также предусматривает, что не позднее, чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более ограничительных мероприятий, Кабмин должен внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении государственной помощи и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые понесут негативные последствия в связи с усилением противоэпидемиологических мероприятий.
censor.net.ua
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