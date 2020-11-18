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Экономика и Финансы
18 ноября 20, 10:17
Нацбанк запускает в обращение 10-гривневую монету. ФОТО
банк,НБУ
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Нацбанк вводит в обращение монету, посвященную Госпогранслужбе. Номинал монеты - 10 гривен.

Монета относится к серии Вооруженные силы Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте НБУ.

На аверсе монеты вверху изображены малый государственный герб, надпись Украина, эмблема Госпогранслужбы, стилизованные ветви лавра и калины, а также логотип Банкнотно-монетного двора Нацбанка.

На реверсе размещена надпись Государственная пограничная служба, нанесены очертания карты страны, символический пограничный столб и "композиции, символизирующие деятельность Госпогранслужбы в воздухе, на суше и на море".

Монета выполнена из сплава на основе цинка тиражом миллион штук.

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Она будет запущена в оборот 19 ноября.
censor.net.ua
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