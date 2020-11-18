Евро резко рвануло вверх: курс валют в Украине на 18 ноября

По состоянию на утро 18 ноября в Украине курс валют на рынке снова изменился. Евро начало расти, в то время как доллар пошел на спад.

Об этом сообщают в Нацбанке Украины.

По сравнению с курсом валют НБУ за 16 ноября заметно, что гривна только потеряла свои позиции: как доллар, так и евро заметно подорожали.

Согласно официальному курсу валют на 18 ноября 2020 года:

100 евро - 3339 грн (33,39 за евро, +15 коп.)

100 российских рублей - 36,7 грн (3,67 за 10 рублей, 0 коп.)