Евро резко рвануло вверх: курс валют в Украине на 18 ноября

По состоянию на утро 18 ноября в Украине курс валют на рынке снова изменился. Евро начало расти, в то время как доллар пошел на спад.
Об этом сообщают в Нацбанке Украины.
По сравнению с курсом валют НБУ за 16 ноября заметно, что гривна только потеряла свои позиции: как доллар, так и евро заметно подорожали.
Согласно официальному курсу валют на 18 ноября 2020 года:100 долларов США - 2810 грн (28,10 за доллар, -1 коп.)
Стоит обратить внимание, что по курсу НБУ обычным украинцам нельзя покупать валюту, а только возможно отследить тенденции на рынке валют в Украине, в то время как цена покупки и продажи в обменниках будет отличаться.