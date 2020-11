Маск подтвердил качество украинских ракетных двигателей

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск похвалил украинские и российские ракетные двигатели. Об этом во вторник, 17 ноября он сказал в комментарии в Twitter.

Таким образом Маск прокомментировал сообщение популярного американского видеоблогера Тима Додда, известного под псевдонимом Everyday Astronaut, который написал о завершении своей работы над созданием "полного генеалогического дерева советских ракетных двигателей".

Literally months & months of work have gone into this. I *THINK* I finally finished the most complete family tree of Soviet rocket engines I've ever seen!!! This video is going to be RIDICULOUS. I can't wait to teach you what I've learned! (Thanks for the help @rweb11742) pic.twitter.com/9H5TCigIco





Маск в ответ на этот твит написал: "Это непросто! Я довольно долго смотрел на российские / украинские двигатели. Они хороши".

Напомним, американская компания Tesla Илона Маска в сотрудничестве с французской компанией Neoen построит в австралийском штате Виктория большую систему литий-ионных аккумуляторов общей мощностью в 300 мегаватт.