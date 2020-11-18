С 1 декабря в Украине вырастут пенсии: кому добавят

С 1 декабря в Украине вырастет прожиточный минимум. В связи с этим, вырастут и привязанные к нему выплаты - зарплаты (тарифные оклады), пенсии и государственные пособия. В частности, с 1 декабря прожиточный минимум на человека в расчете на месяц вырастет на 71 грн - с 2118 грн до 2189 грн. Об этом сообщают в Пенсионном фонде Украины.

Для основных социальных и демографических групп населения новый прожиточный минимум составит:

детей от 6 до 18 лет - 2395 грн,

трудоспособных лиц - 2270 грн, лиц,

утративших трудоспособность, - 1769 грн.



