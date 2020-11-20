Что ждет Украину без денег МВФ?

Близится к концу 2020 год, а обещанного Украине транша МВФ все нет и нет. Глава НБУ Кирилл Шевченко съездил в США на переговоры с фондом, а Владимир Зеленский поговорил по телефону с директором МВФ, но никаких новостей о получении транша нет.

Корреспондент.net разбирался, стоит ли Украине готовиться жить без транша.

Несбывшиеся планы

Изначально Украина до конца 2020 года должна была получить два транша по 700 млн долларов от МВФ.

Зеленский во время разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой заявил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by. Среди прочего, была утверждена реформа таможни и налоговой службы, Министерство финансов и Национальный банк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.

"На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены", - сказал Зеленский.

Но в МВФ придерживаются другого мнения.

"Конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Зеленским относительно реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах", - отметила Георгиева.

То есть в МВФ дали понять, что их беспокоит ситуация с антикоррупционными органами, особенно после атаки со стороны Конституционного суда на электронное декларирование, а также независимость Нацбанка после смены его руководства.

Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом, говорится в материалах аналитиков инвестбанка Morgan Stanley.

Вместе с тем, остается надежда что 0.7 млрд Украине таки удастся получить, этот транш может быть привязан к принятию госбюджета.

"Что-то пошло не так. Наши денег попросили, но получили ответ "денег нет и не будет, пока вы глупости делаете. Держитесь и хорошего настроения". Наши вернулись. Без громких новостей, денег и даже сигналов для рынка заимствований, что нам их когда-то дадут. А тем временем в Украине: за 10 месяцев из необходимых 216 млрд власти смогли привлечь только 90. То есть дефицит 126 млрд для финансирования бюджета этого года. Внешние займы никто не дает. Все ждут больших процентов. И лучше сразу евробонды в валюте, а не гривневые ОВГЗ. Ситуация из плохой становится критической. За 10 месяцев профинансировано менее 90% расходов по графику. То есть на 95 млрд правительство просто не выполнило обещанное и не профинансировало расходы. И, внимание, на ком больше всего сэкономили: Минздрав случайно за 10 месяцев не потратил 24,5 млрд. А Минобороны не профинансировали на 15,5 млрд", — написал на своей странице в Facebookнардеп Ярослав Железняк.



