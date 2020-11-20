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Новости
Экономика и Финансы
20 ноября 20, 16:24
В Черкассах украли 2,4 млн выделенных на борьбу с COVID-19
ковид
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Руководительница одного из медучреждений закупала средства индивидуальной защиты по завышенной в два раза цене и без тендеров.

В Черкассах руководительницу одной из больниц подозревают в организации хищения 2,4 млн грн, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает пресс-служба СБУ.

"Чиновница подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 млн гривен", - говорится в сообщении.

По данным оперативников, стоимость приобретенного ассортимента медпродукции была существенно завышена. На некоторые позиции, в частности защитные костюмы для врачей, цена превышала рыночную более чем в два раза.

Кроме того, заключение сделок происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок, предусмотренных действующим законодательством.

"По заключению экспертизы, из-за действий злоумышленников бюджету города нанесен ущерб более чем 2,4 миллиона гривен", - отмечается в сообщении.

Руководительнице медучреждения сообщено о подозрении.

Ранее сообщалось, что во Львове при ремонте больницы украли миллионы гривен. Делец на протяжении двух лет составлял и подписывал документы, в которые вносил недостоверные данные по стоимости блоков для замены окон и дверей.

Также в Сумах выявили хищения при закупке аппаратов ИВЛ. Стоимость медоборудования была искусственно завышена на 20%.
Korrespondent
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