Накопительная пенсионная система. Кому введут и какие риски

На этой неделе правительство анонсировало введение второго уровня пенсионной накопительной системы. Правда, от тех планов, которые предлагались ранее, в этом законопроекте мало что осталось. Чиновники пока опасаются вводить накопления для всех работающих и решили начать с молодежи. Причем с той, которая работает на опасных предприятиях.

В этом году граждан активно готовили к введению второго уровня пенсионной накопительной системы. Чиновники постоянно говорили, что денег в казне на выплаты пенсий с 60 лет все меньше и с нашей солидарной пенсионной системой нужно что-то делать. Дошло до того, что премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, мол, через 15 лет денег на выплаты пенсий у нас уже не будет.

Единственной альтернативой нынешней солидарной пенсионной системе чиновники называли ввод второго уровня накопительной пенсионной системы. Идея была такова: со следующего года начинать вводить отчисления для определенных категорий налогоплательщиков. О том, какой выбрать критерий для таких взносов, чиновники спорили до последнего. Для тех, кто моложе 30! Нет, возражали другие, давайте для тех, кто постарше!

Наконец определились. На этой неделе Кабинет министров предложил депутатам ввести накопительную профессиональную пенсионную систему для "отдельных категорий работников в возрасте до 35 лет, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение".

То есть, по сути второй уровень пенсионной системы будет касаться только молодых, работающих на опасных и вредных предприятиях.

По оптимистичным уверениям премьера Дениса Шмыгаля, люди получат собственные пенсионные счета, которыми смогут воспользоваться, когда выйдут на пенсию.

"Речь идет о тысячах гривен, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии", - отметил Шмыгаль.

Правда, если раньше речь шла как минимум о 10 миллиардах гривен взносов в год, то сейчас эта сумма сильно сократилась.

- Объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 млрд грн в год. Расчеты, проведенные до 2050 года, показывают, что от введения такой системы выигрывают и работники, и работодатели, и экономика страны в целом. Поэтому готовы к дискуссиям и надеемся на поддержку этого законопроекта в зале парламента, - заявил премьер.

Законопроект предусматривает три профессиональных пенсионных программы:

- Программа №1 дает право на получение пенсионных выплат после 50 лет при наличии страхового стажа от 25 лет.

- Программа №2 дает право на получение пенсии после 55 лет при наличии страхового стажа от 30 лет.

- Программа №3 дает возможность добровольно вступить в НППС на условиях, определенных в коллективных договорах и на получение пенсионных выплат по достижении 55 лет.

Все расходы хотят возложить на плечи работодателей. По программе №1 работодателям придется дополнительно к 22% ЕСВ платить еще 15%, в программе №2 - 7%, в программе №3 - от 3% по согласованию с работниками.

В законопроекте говорится, что источником финансирования пенсий выплат из солидарной системы (до полного перехода на выплаты из накопительной профессиональной системы) и формирования пенсионных активов в накопительной профессиональной системе будут страховые взносы работодателей, которые будут уплачиваться за счет повышения ставки ЕСВ на общеобязательное пенсионное страхование на замену механизма возмещения расходов на выплату и доставку льготных пенсий.

Согласно законопроекту, страховые взносы, которые поступят за участников НППС, Пенсионный фонд Украины будет направлять в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Участники системы смогут самостоятельно выбирать НПФ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Большинство экономистов видят в правительственном законопроекте подводные камни, которые не позволят в конечном итоге украинцам заработать на нормальную пенсию, а лишь увеличат расходы работодателей.

Эксперт по экономическим вопросам, сооснователь аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин говорит, что из всех вариантов, которые обсуждались ранее, предлагается не перераспределять существующие отчисления ЕСВ в накопительные фонды, а увеличить нагрузку на зарплату для этого.

- Рост нагрузки на зарплату приведет не к росту поступлений в негосударственные пенсионные фонды, а к росту тени и налоговой нагрузки на бизнес, - говорит Анатолий Амелин. - Отчисления 3% в НПФ с ЗП не создаст базу накоплений для украинцев - для накопления достаточных суммы, нужно отчислять до 7%-12% с ЗП минимум 20-25 лет. То, что дает предлагаемая реформа - полумеры и профанация.

В свою очередь экономист Александр Охрименко обращает внимание на то, что копить на будущую пенсию в гривнах опасно. Новый виток девальвации может обесценить все ваши сбережения.

- Накопительная пенсионная система в Украине сработает при условии, что будут применяться в том числе и валютные накопления, - говорит Охрименко. – Даже сейчас многие работающие откладывают себе на старость, например, в виде банковских депозитов. При этом соотношение депозитов населения – это около 10 млрд долларов в валюте и 200 млрд гривен в гривне. То есть, украинцы понимают, валютные риски.

По его словам, если не будет возможности валютных накоплений в накопительной пенсионной системе, то она не сработает.

- Если хотя бы половину денег конвертировать в валюту и в американские государственные ценные бумаги, тогда такая реформа может сработать, - говорит Охрименко. – В этом случае при любом курсе ваши накопления будут защищены от девальвации.

По его словам, в России и Казахстане запустили накопительную пенсионную систему без возможности делать валютные накопленияи по сути, он провалились.

Экономист Алексей Кущ считает, что с запуском второго уровня пенсионной накопительной системы спешить не стоит.

- Такие сложные реформы, как накопительная пенсионная система, редко когда запускаются в кризис, - говорит Алексей Кущ. - Ведь для этого придется либо увеличивать фискальную нагрузку - добавлять новый вид социального взноса в накопительные пенсионные фонды, либо формировать новый взнос в структуре уже действующих налогов и платежей - ЕСВ + подоходный налог, что, свою очередь уменьшит поступления в Пенсионный фонду Украины, государственный и местные бюджеты. Кроме того, накопительной системе нужно инвестировать свои "длинные ресурсы" в активы, защищенные от инфляции и девальвации, и с растущей капитализацией. А таковые в кризис если и есть, то это рисковые инвестиции. Конечно, можно впасть в безумие и согласиться с теми, кто сейчас призывает разрешить вкладывать средства НПФ в зарубежные ценные бумаги, но в таком случае мы превратимся не только в сырьевой, но еще и в "финансово-пенсионный придаток" мировой экономики, инвестируя "длинные деньги" своих НПФ в чужие страны и усиливая отток капитала из своей. И никак не регулируя риски владения зарубежными активами.

В то же время вложения в украинские государственные бумаги – это тоже не панацея.

- В таком случае у государства будет искушение откупорить эту кубышку, как в 2014-м произошло в России, когда накопительную часть заморозили, забрав взнос в 6% в общую солидарную систему и пообещав разморозить лишь в 2024-м, во что уже никто не верит, - поясняет Кущ.

Другими словами, государство может реструктуризировать облигации, продлить сроки погашения… Подобная ситуация может возникнуть и в Украине после введения обязательного специального взноса в НПФ – их тоже могут заморозить, а ресурс направить в ПФУ, объяснив все "кризисом", который у нас происходит перманентно.