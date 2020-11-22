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Экономика и Финансы
22 ноября 20, 11:32
Названы лучшие изобретения 2020 года
изобретения
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Главный приз и звание лучшего изобретения уходящего года получил проект компактного устройства для диагностики рака груди.

Один из самых известных в мире журналов Time уже начал подводить итоги 2020 года. Издание составило список из 100 лучших изобретений, которые появились в этом году. Полный перечень изобретений, в субботу, 21 ноября, опубликован на сайте издания. 

В составлении списка участвовали редакторы и журналисты издания со всего мира. Заявки на участие принимались при помощи специальной формы онлайн, затем каждый "претендент" оценивался по ряду параметров, в числе которых оригинальность, эффективность, влияние на индустрию.

На сайте издания изобретения отсортированы по тематике - экология, здоровье, гаджеты и другие. В список попала водка, которую делают из воздуха, новые игровые консоли, "живая стена" и многое другое.

Одними из самых примечательных изобретений можно назвать робота-собаку для борьбы с одиночеством, очки виртуальной реальности для тренировок, домашний планетарий, зарядную док-станцию для смартфона с функцией дезинфектора и портативную мыльницу, умный улей, экологичный тюбик зубной пасты и технология, которая может стать катализатором вакцины от covid-19. 

В списке от Time  много изобретений, с которыми массовый пользователь вряд ли сталкивался, но среди лауреатов есть и известные многим гаджеты. К примеру, в категорию развлечений попали сразу две консоли нового поколения: Xbox Series S под лозунгом "Большое обновление для геймеров" и PlayStation 5 - "Игровая революция". 

Есть в списке и куртка защищающая тело от вирусов и бактерий, домашняя пивоварня, вращающийся телевизор Samsung The Sero позволяет открывать социальные сети на большом экране, детская коляска с электроприводом, "Умная" каска, которая позволяет строителям разговаривать и записывать видео, а также предупреждает об опасных материалах поблизости, двухместный миниатюрный электромобиль City Transformer разгоняется до 88 км/ч и занимает четверть стандартного парковочного места и многое другое. 
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Korrespondent
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