В Украине хотят ввести новый налог

В партии "Слуга народа" думают о введении нового налога, поступления с которого пойдут в местные бюджеты. Таким образом власть пытается найти диалог с регионами. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Тем не менее на данный момент это всего лишь идея. Пока удовлетворить интересы регионов собираются через увеличение расходов на соцэкономразвитие в бюджете на 2021 год.

Пока в "Слуге народа" рассчитывают снять часть проблем через принятие законопроекта о местных госадминистрациях. Он был внесен в парламент в конце октября.

Любой мэр - это политик, пусть даже регионального масштаба. А для политика очень важно сохранять лицо, этого во власти не понимают. Если вы на мэра всех собак спускаете, полощете его в медиа, то чего удивляться, что к вам потом такое отношение с его стороны?