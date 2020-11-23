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Новости
Экономика и Финансы
23 ноября 20, 11:28
В Украине хотят ввести новый налог
Налог
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Таким образом власть пытается найти диалог с регионами

В партии "Слуга народа" думают о введении нового налога, поступления с которого пойдут в местные бюджеты. Таким образом власть пытается найти диалог с регионами. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Тем не менее на данный момент это всего лишь идея. Пока удовлетворить интересы регионов собираются через увеличение расходов на соцэкономразвитие в бюджете на 2021 год.

Пока в "Слуге народа" рассчитывают снять часть проблем через принятие законопроекта о местных госадминистрациях. Он был внесен в парламент в конце октября.

Любой мэр - это политик, пусть даже регионального масштаба. А для политика очень важно сохранять лицо, этого во власти не понимают. Если вы на мэра всех собак спускаете, полощете его в медиа, то чего удивляться, что к вам потом такое отношение с его стороны?
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