Предпринимателям и уволенным из-за карантина обещают помощь

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программы поддержки предпринимателей, чьи бизнесы терпят убытки из-за карантина, и уволенных наемных работников общей суммой до 10 миллиардов гривен. Об этом глава государства рассказал 24 ноября в новом выпуске своего видеоблога.

- В ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые будут предусматривать следующее: единоразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за ужесточения карантина. Если вы ФОП и вынуждены закрыть бизнес, или наемный работник, которого увольняют, вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен, - заявил Зеленский.

Он также добавил, что получить эти деньги можно, сделав три шага:

- ввести персональные данные;

- указать номер банковской карты. Зеленский подчеркнул, что после проверки данных в течение нескольких дней помощь будет выплачена. По расчетам, ее смогут получить 1.2 млн украинцев. Объем программы составит почти 10 млрд гривен. Кроме того, будет предусмотрена компенсация за сохранение рабочих мест. - Если вы, например, владелец кафе, и вы не закрылись, но из-за карантина сократили время работы. Никого не уволили, но некоторых работников отпустили в вынужденный отпуск, тогда вы сможете получить деньги для выплаты таким работникам, - сказал Зеленский. Он уточнил, что это будет сумма, пропорциональная времени простоя в размере до 8 тысяч гривен на одного работника. Зеленский сообщил, что предприятия, работа которых прекращается по причине карантина, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников. По его словам, это почти 1.5 млрд грн для около 120 тысяч юридических лиц. - Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию на оплату ЕСВ за своих наемных работников, - сказал он. Также, по словам главы государства, предусматриваются налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тыс физических лиц-предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ. Зеленский также отметил, что восстанавливается действие программ поддержки бизнеса, которые успешно работали во время карантина весной - материальная помощь ФОПам, имеющим детей до 10 лет, и компенсации по частичной безработице. Зеленский добавил, что малый и средний бизнес уже получили более 13 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", она продолжится и расширит свои возможности в этом и следующем году. - Мы очень надеемся на поддержку Верховной Радой всех вышеупомянутых важных шагов, - подчеркнул он. Зеленскому понравился флешмоб в поддержку рестораторов Президент добавил, что после введения карантина выходного дня наткнулся в соцсетях на несколько очень хороших инициатив. Это сообщения, в которых люди рассказывают о своих любимых кафешках и ресторанах, призывают на выходных заказать там доставку и таким образом поддержать ресторанный бизнес. - По моему личному мнению, кроме правительственных программ по поддержке, это также очень классная вещь и она должна была стать всеукраинским флешмобом, такой поддержкой. Но, к сожалению, потерялась под лавиной дебатов об эффективности карантина и мемов о большом государственном гербе. Давайте это исправим. Расскажите, пожалуйста, в соцсетях о местах, где вам всегда вкусно и где можно заказать доставку, поддержав их таким образом, - призвал президент.



