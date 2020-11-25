Пока, доллар? Кому пророчат статус валюты №1

Крах доллара предрекают чуть ли не каждый год. Это популярная конспирологическая теория. Но сейчас о потере долларом статуса мировой резервной валюты говорят вполне серьезно.

Например, эксперты издания Bloomberg прогнозируют, что две мировые валюты в скором времени могут заменить доллар. По их мнению, это норвежские кроны и австралийские доллары.

Но есть и более традиционные претенденты на звание валюты №1.

Евро идет вверх

В 2020 году евро вырос по отношению к доллару США на 5,5%. По итогам октября именно европейская валюта стала самой популярной для международных платежей. Доллар потерял лидерство впервые с февраля 2013 года.

Именно после этого эксперты заговорили о том, что глобальный статус американского доллара может пошатнуться. По прогнозам экспертов, в следующем году доллар может упасть на 20%, если вакцины против Covid-19 получат широкое распространение и помогут оживить мировую торговлю и экономический рост.

“Вторая волна вируса в данный момент воздействует на Европу сильнее, чем на США. Но эта картина может измениться с наступлением зимы, особенно если послевыборное междуцарствие в Америке парализует политику в сферах здравоохранения и макроэкономики. И хотя США по-прежнему обладают огромным потенциалом для оказания столь необходимой помощи работникам и малому бизнесу в связи с бушующей пандемией, растущая доля государственного и корпоративного долга США на мировых рынках свидетельствует о долгосрочной уязвимости”, — утверждает профессор экономики Гарвардского университета, бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф.

По его словам, существует фундаментальное несоответствие в долгосрочной перспективе между постоянно растущей долей долга США на мировых рынках и постоянно сокращающейся долей производства США в мировой экономике.

Юань вместо доллара

По мере того как Китай и США продолжают борьбу, напряженность, перерастающая в технологическую и финансовую сферы, спровоцировала усиление активности Пекина по интернационализации юаня.

В настоящее время эта валюта является шестой по популярности валютой в международных расчетах и используется для обслуживания около 20% торговли Китая.

Доля юаня в мировых резервах также увеличилась — с 1% в 2016 году до примерно 2% в настоящее время, согласно данным Международного валютного фонда.

Растущее влияние Китая через его масштабную инициативу “один пояс, один путь” (BRI) является одним из факторов, который может привести к более широкому использованию юаня. Амбициозный проект BRI направлен на создание сложной сети железнодорожных, автомобильных и морских маршрутов из Китая в Центральную Азию, Африку и Европу. Он также направлен на стимулирование торговли.

“Благодаря инициативе Китая “один пояс, один путь” его влияние в евразийском регионе и Африке растет, поскольку он связывает многие страны со своей экономической системой, что открывает путь для юаня, чтобы все больше и больше находить свое место в глобальных торговых контрактах”, — считает старший инвестиционный стратег европейского отделения Vontobel Asset Management Свен Шуберт.

Кроме того Китай и Россия объединились, чтобы уменьшить свою зависимость от доллара США.

Согласно последнему годовому отчету Банка России, страна увеличила долю юаня в своих резервах — с более чем 2% в 2018 году до более 14% в 2019 году. Она также сократила свою долю в долларах США примерно с 30% до 9,7% за тот же период.

По словам Шуберта, этот альянс привел к тому, что доля доллара в торговых расчетах между Китаем и Россией впервые в первом квартале 2020 года упала ниже отметки 50%. По его словам, в целом за последние 5 лет доля доллара в этих торговых расчетах упала с 90% до 46%.