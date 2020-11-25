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Экономика и Финансы
25 ноября 20, 10:52
Доллар и евро подорожали: курс валют в Украине на 25 ноября
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На утро 25 ноября в Украине обновился курс валют: доллар укрепился, а тем временем евро немного сдало свои позиции к гривне.

Об этом сообщили на сайте Национального банка Украины.

В то же время, по сравнению с курсом за 24 ноября, евро немного подорожало в то время как доллар укрепил свои позиции.

Официальный курс валют НБУ на 24 ноября 2020 года:

100 долларов США - 2837 грн (1 Доллар 28,3741)

100 евро - 3368 грн (1 Евро 33,6801)

100 польских злотых - 754 грн (1 Злотый 7,5413)

100 российских рублей - 37,3 грн  (10 Российских рублей 3,7347)

Стоит отметить, что по курсу Нацбанка обычные украинцы не могут покупать валюту, а только имеют возможность отслеживать тенденции на рынке валют в Украине, а тем временем цена за покупку и продажу в обменниках будет немного другой.
telegraf.com.ua
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