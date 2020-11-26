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Экономика и Финансы
26 ноября 20, 09:17
Курс валют 26 ноября в Украине: Гривна сдала позиции
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На утро 26 ноября в Украине обновился курс валют: в связи с небольшим падением гривны, цены на доллар и евро поползли вверх.

На утро 26 ноября в Украине обновился курс валют: в связи с небольшим падением гривны, цены на доллар и евро поползли вверх.

Об этом сообщили на сайте Нацбанка Украины.

В то же время, в сравнении с курсом за 25 ноября, доллар укрепился, а европейская валюта слегка подорожала.

Официальный курс валют НБУ на 26 ноября 2020 года:

100 долларов США - 2838 грн (1 Доллар 28,3816) 

100 евро - 3378 грн (1 Евро 33,7840) 

100 польских злотых - 756 грн (1 Злотый 7,5640) 

100 российских рублей - 37,5 грн (10 Российских рублей 3,7514)

Стоит отметить, что по курсу НБУ украинцы не имеют возможности купить валюту, а только могут отслеживать тенденции на рынке валют в Украине, а тем временем цена за покупку и продажу в обменниках будет немного другой.
telegraf.com.ua
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