Курс валют 26 ноября в Украине: Гривна сдала позиции

На утро 26 ноября в Украине обновился курс валют: в связи с небольшим падением гривны, цены на доллар и евро поползли вверх.

Об этом сообщили на сайте Нацбанка Украины.

В то же время, в сравнении с курсом за 25 ноября, доллар укрепился, а европейская валюта слегка подорожала.

Официальный курс валют НБУ на 26 ноября 2020 года:

100 долларов США - 2838 грн (1 Доллар 28,3816)

100 евро - 3378 грн (1 Евро 33,7840)

100 польских злотых - 756 грн (1 Злотый 7,5640)

100 российских рублей - 37,5 грн (10 Российских рублей 3,7514)

Стоит отметить, что по курсу НБУ украинцы не имеют возможности купить валюту, а только могут отслеживать тенденции на рынке валют в Украине, а тем временем цена за покупку и продажу в обменниках будет немного другой.