Кабмин утвердил изменения госбюджета на 2021 год

Кабинет министров на внеочередном заседании в четверг, 26 ноября, утвердил доработанный ко второму чтению проект закона "О государственном бюджете на 2021 год".
Об этом информирует премьер-министр Денис Шмыгаль.
"В доработанном проект Госбюджета-2021 доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Расходы - в сумме 1 трлн 328 млрд грн. Также нашли возможность уменьшить дефицит по отношению к ВВП с 6% до 5,5%. В бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5% ", - говорится в сообщении.
По его словам, на 2021 предлагаем сбалансированный бюджет, в котором не предусматривается увеличение налогов для бизнеса и одновременно улучшается финансирования и социальной сферы и медицины, и оказать поддержку предпринимателям, пострадавшим от пандемии.