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Экономика и Финансы
28 ноября 20, 09:53
Зеленский внес законопроект о кассовых аппаратах
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Текст законопроекта пока отсутствует. Президент предлагает упростить применение регистраторов расчетных операций.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о либерализации применения кассовых аппаратов для предпринимателей.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмене механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций (№ 4439).

Напомним, на прошлой неделе протестующие под Радой ФОПовцы попытались прорваться к парламенту после того, как Рада не проголосовала за отсрочку введения кассовых аппаратов. После этого к ним вышли нардепы. Депутаты пообещали провести консультации по решению вопроса об отсрочке кассовых аппаратов, а протестующие - привести больше людей.
Korrespondent
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