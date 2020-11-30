7 изменений, которые на рынок труда принес коронакризис

Популярная фраза "мир уже никогда не будет прежним" в последний год зазвучала совершенно по-новому. Еще год назад мы и подумать не могли, что сотрудники по всему миру перейдут на удаленку, стремительно развивающаяся сфера услуг обвалится, а страны закроют границы. Но вот прошел год, и мы поняли, что планета вообще и рынок труда в частности живут в совершенно другой реальности.

Пандемия показала, что для того, чтобы зарабатывать деньги, многим сотрудникам вовсе не обязательно находиться в офисе с понедельника по пятницу. Интересно, что мнения экспертов об удаленке неоднозначны, да еще и со временем претерпевают изменения. И если в начале карантина многие компании увидели в дистанционной работе спасение и сплошные плюсы, то полгода удаленки показали: эффективно работать из дома могут далеко не все.

Но многим коронакризис просто не оставляет выбора. Поэтому аналитики кадровых порталов держат руку на пульсе, публикуя предложения для удаленной работы. В списке - десятки вакансий: дизайнеры, специалисты по продажам, редакторы, переводчики, риелторы, бухгалтера, швеи, репетиторы и т.д.

Что касается зарплат, то, говорит директор по странам Восточной Европы компании World Staff Виталий Михайлов, здесь произошли интересные изменения: в то время как высокооплачиваемым кадрам урезали зарплаты, низкооплачиваемым - немного подняли.

- "Дорогим" специалистам порезали зарплаты из-за кризиса, - пояснят Михайлов. - Например, была зарплата 100 тысяч - стала 80 тысяч. С одной стороны, это на 20% меньше - снижение немалое. С другой стороны, понятно, что из-за этого уровень жизни человека особо не изменится, да и увольняться он, скорее всего, не будет. На рынке кризис, и новую работу на эти деньги найти совсем непросто. К тому же многие компании поувольняли "лишних" и "дорогих" специалистов. Например, в одной компании был коммерческий директор и у него в подчинении - директор по продажам. "Продажника" уволили, а его функции передали коммерческому директору. В другой объединили должности директоров по продажам и по маркетингу. В третьей - уволили начальника отдела, а его функции передали его же заместителю, оставив зарплату зама прежней. И таких примеров множество.

А вот низкооплачиваемым сотрудникам снижать зарплаты было просто некуда, продолжает Михайлов. Если человеку, который получал 10-12 тыс. грн в месяц и из них 8-10 тыс. отдавал за съемное жилье, снизить зарплату на 20%, ему фактически будет не на что купить продукты. К тому же жизнь дорожает каждый месяц - не удивительно, что "нижняя планка" немного поднялась.

Существует неписаное правило: хочешь повышения зарплаты - ищи новую работу. Мы привыкли, что сотрудники переходят на аналогичные должности в другие компании с повышением зарплаты либо, как вариант, им поднимает зарплату действующий работодатель - чтоб не уходили. Но нынешний кризис все поменял.

Во-первых, найти существенно лучшее предложение не так уж просто, а, во-вторых, говорит генеральный директор ESCADRA Recruitment Agency Ltd Юрий Гороховский, сегодня кандидаты стали осторожнее при принятии решения о переходе на другую работу. И в этом нет ничего удивительного: так было и 2009-м, и в 2014-м кризисных годах.

- Сегодня специалисты действительно очень неохотно рассматривают предложения о смене работы, - соглашается Виталий Михайлов. - И их можно понять: нынешняя компания уже пережила первую волну кризиса, уже понятны и все подводные камни, и реакция работодателя на кризис. А в новой компании еще неизвестно, как сложится ситуация - и что потом? Выходить безработным на не слишком оптимистичный рынок труда? Да и работодатели осторожничают и не торопятся брать всех подряд. Времена, когда в компании "любые руки пригодятся", уже прошли - теперь решение о приеме на работу нового сотрудника принимается медленно и взвешенно.

Еще одним изменением рынка за последний год оказалось стойкое нежелание даже очень мобильных специалистов переезжать на новое место. Причем даже в рамках работы в "своей компании".

- Одно из основных изменений заключается в том, что люди отказываются релоцироваться даже в пределах Украины, а за рубеж - тем более, - рассказал Юрий Гороховский. - Объясняется это просто: соискатели опасаются заболеть в другом городе или в чужой стране без близких людей рядом.

Эксперты констатируют, что потребность в молодых специалистах во многих сферах снизилась до минимума. И это вполне объяснимо: в то время, как работодатели не очень понимают, из каких денег платить зарплаты спецам с опытом, и понятия не имеют, что им принесет новый день, о принятии на работу вчерашних студентов задумываются в последнюю очередь.

Немаловажный момент кроется и в "наставничестве". Молодого специалиста нужно не только ввести в курс дела, но и хотя бы поначалу курировать, а как это сделать, когда все, кто можно, на удаленке?

О том, что сильнее всего от карантинов и локдаунов страдает сфера услуг, ее представители наглядно напомнили массовыми протестами под Кабмином после введения правительством карантина выходного дня. Бизнес, который просто чудом не добили предыдущие локдауны, уверен: карантин выходного дня он уже не переживет.

Еще год назад сфера услуг во всем мире считалась очень перспективным направлением, и даже в Украине она формировала более половины ВВП. Коронакризис поставил все с ног на голову. Кафе и рестораны, турфирмы и отели, химчистки и непродуктовые магазины - представители этих и многих других бизнесов девятый месяц терпят огромные убытки, и конца-краю этому не видно.

Итог всего, о чем говорилось выше, закономерен: безработица постепенно захватывает украинский рынок труда.

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, для экономики вообще и для бизнеса в частности любой карантин является большой проблемой. Сфера услуг и представители других сфер сокращают персонал, число безработных растет, падение ВВП ускоряется. Но при этом карантины и локдауны никак не помогают улучшить ситуацию с коронавирусом, поскольку медицина работает так же плохо, как и без карантина и локдауна.

Чтобы завершить на оптимистической ноте, эксперты говорят, что ситуация на рынке труда все же постепенно начинает приходить в норму. По словам Юрия Гороховского, рынок медленно восстанавливается. Шок прошел: все поняли, что с эпидемией жить придется долго, поэтому надо адаптироваться и пытаться развивать бизнес в этих предложенных условиях.