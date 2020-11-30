Почему тарифы за газ по Украине отличаются в 10 раз

Несмотря на прогнозы синоптиков о легкой зиме, больше месяца назад в украинских городах начался отопительный сезон. Сколько будет стоить кубометр газа? Во сколько обойдется его доставка до жилища? Разбирался "Телеграф".

Еще 10 июня правительство приняло постановление, которым обязало предприятия теплоснабжения в действующих тарифах снизить расходы на приобретение природного газа. Несмотря на то, что тарифы на отопление, по логике, должны были снизиться, на деле они приблизились к промышленным.

Правда, угрожающе звучит это только для жителей частных домов, которые отапливают жилища котлами с голубым топливом. Для жителей многоэтажек цена больно кусаться не будет, разве что слегка обожжет по кухне. И то, если плита газовая.



