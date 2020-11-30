Гривна в декабре может упасть до 29 грн/доллар

Официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос за месяц с 28,4383 до 28,4681 грн/доллар (+0,10%). Официальный курс европейской валюты вырос за это время с 33,2984 до 33,9596 грн/евро (+1,99%). Примерно такую же динамику показали за месяц курсы наличного рынка. "Столь стремительный рост евро по отношению к гривне при почти неизменившемся курсе доллара связан с ростом самого евро на мировом рынке. Так, валютная пара EUR/USD выросла за месяц с 1,1710 до 1,1930 (+1,88%), вернувшись к уровням самого начала сентября", — говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. В этом контексте аналитик также отмечает, что, по сравнению с октябрем в ноябре рост доллара замедлился, а евро, напротив, ускорился. "Месяцем ранее эти валюты выросли на 0,49% и на 0,51% соответственно", — говорит он.

Такую динамику курса гривни Вадим Иосуб считает положительной. "Среди валют бывшего СССР гривня показала в ноябре не самый слабый результат по отношению к доллару. Слабее гривны оказался таджикский сомони (-8,5% за месяц), кыргызский сом (-3,5%),армянский драм (-2,9%), грузинский лари (-2,5%), молдавский лей (-1,2%), и узбекский сум (-0,5%). Если говорить о динамике с начала года, гривня снизилась к "американцу" на 16,8%. По этому показателю ее "опережают" белорусский рубль (-18,5%),российский рубль (-18,4%) и кыргызский сом (-17,9%)", — говорит аналитик "Альпари".

Из хороших для гривни новостей на конец ноября Вадим Иосуб отмечает то, что Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год. "Это было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра программы Stand-by, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ в Украину и получения очередного транша. Речь идет о сокращении дефицита бюджета 2021 года с 6% до 5,5% ВВП или на 24 млрд грн", — отмечает он.

Ожидания возобновления сотрудничества с МВФ, по мнению Иосуба, могут поддержать гривну в среднесрочной перспективе. "Доллар в течение месяца будет торговаться в диапазоне 27,9-29,0 грн/доллар, евро — в диапазоне 33,3-34,6 грн/евро. Впрочем, курс евро чуть менее предсказуем, и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары EUR/USD на мировом рынке", — прогнозирует старший аналитик "Альпари".

О том, что рынок удостоверился в своих ожиданиях в отношении сотрудничества с Международным валютным фондом, после сообщения о том, что возможность предоставления Украине экстренной помощи в связи с пандемией коронавируса не рассматривается, говорит в в комментарии Delo.ua и руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Вместе с этим рынок переваривает изменения в бюджете на 2021 год. Среди статей доходов, которую рассматривает правительство как альтернативу заимствованиям и эмиссии является приватизация. Каждый год закладываются большие поступления от продажи госимущества и 2021 год не стал исключением. Правда, все предыдущие годы заявленных планов достичь не удалось. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию. Позже глава государства уточнил, что она стартует после завершения эпидемии COVID-19. Между тем, послы стран "Большой семерки" (G7) заявили, что поддерживают приватизацию государственных активов в Украине и рассчитывают, что это откроет новые возможности для развития экономики страны", — отмечает Шевчишин.

Также, по словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club, рынок следит за данными по новым заражениям COVID-19 и ждет решений относительно дальнейших шагов по преодолению неконтролируемого роста числа заболеваний.

"Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит находиться под давлением и может уйти в диапазон 28,5-28,6 гривен за доллар", — прогнозирует Шевчишин.

Тем временем, 30 ноября по сравнению с последним банковским днем прошлой недели, пятницей, 27 ноября, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 2,5 копеек — с 28,4428 грн/доллар до 28,4681 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 30 ноября:

✅ 1 доллар США — 28,4681 грн;

✅ 1 евро — 33,9596 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,3733 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,9537 грн.

На межбанковском валютном рынке 30 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с пятницей, в покупке снизился на 3 копейки, в продаже — на 4 копейки. 27 ноября торги закрылись на уровне 28,51/28,54 грн/доллар, в понедельник открылись курсом — 28,48/28,50 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подорожал на 4 копейки. 30 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 34,09/34,12 грн за евро. 27 ноября закрылись на уровне 34,05/34,08 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,35-28,60 грн/доллар, по евро — 33,80-34,25 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 28,48 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,52 грн/доллар. В пятницу доллар покупали по курсу — 28,42/28,46 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже курс доллара вырос на 6 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,87/33,95 грн/евро. По сравнению с пятницей курс евро в покупке вырос на 17 копеек, в продаже — на 15 копеек. 27 ноября утром евро торговался в диапазоне 33,70/33,80 грн/евро.