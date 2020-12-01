Арахамия об интеллектуальном локдауне

Об этом Арахамия заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Речь шла о том, когда будет локдаун, будет ли локдаун, какой именно это будет локдаун. То премьер-министр определил, что это не будет копия того локдауна, который был весной, а это будет так называемый "интеллектуальный локдаун", который имеет за собой цель, что после локдауна выход будет неравномерен, а с учетом эпидемиологической ситуации в регионах", - пояснил Арахамия.

По словам Арахамии, такая идея была озвучена на одном из совещаний с участием главы Кабмина и председателей фракций.

Главный критерий выхода из локдауна каждого региона – эпидситуация.

"Насколько мне известно, в правительстве еще нет конкретной финальной модели локдауна, но она разрабатывается для того, чтобы уменьшить и минимизировать экономические потери", – сказал председатель фракции "Слуга народа".

Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оценил вероятность введения жестких карантинных ограничений на определенный период для противодействия распространению коронавируса в 90% и сообщил, что правительство готовит "интеллектуальный локдаун".