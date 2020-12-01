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Новости
Экономика и Финансы
1 декабря 20, 11:05
Новый локдаун ударит по ВВП и валютному курсу
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Введение полного локдауна, возможность которого обсуждается сейчас в правительстве, очень ощутимо ударит по экономике Украины, убеждены экономисты.
Об этом в своей статье для 112.ua "Правительство готовится "остановить" страну: последствия для экономики и украинцев" пишет журналистка Наталья Лебедь.

Намерение закрыть всю сферу развлечений, торговлю промышленными товарами и ресторанный бизнес на период рождественско-новогодних праздников приведет к тому, что бюджет страны недополучит привычные поступления.

"Один месяц локдауна грозит нам потерей 2% ВВП. Если он будет в декабре, это усилит падение ВВП с прогнозируемых 5% примерно до минус 6,5-7%. Если же полный локдаун продлится и в январе, быстрого восстановления экономики уже не будет", – прогнозирует экономический эксперт Алексей Кущ.

Он же добавляет, что вследствие такой ситуации неизбежно пострадают даже "защищенные статьи", то есть пенсии и другие социальные выплаты. В лучшем случае эти выплаты поступят к абонентам с задержкой.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отмечает, что ВВП страны будет падать именно из-за временного сворачивания торговли и сферы услуг, от которых в значительной степени зависят его показатели. "Мы увидим в четвертом квартале обвал ВВП на 11%. А поскольку мы не знаем, когда карантин закончится, то это может быть удар и по первому кварталу следующего года", – отмечает он.

Охрименко прогнозирует также падение розничной торговли - минимум на 20% по сравнению с прошлым годом. И сокращение реальных зарплат (на фоне роста номинальных) – до 10%.

Также эксперты отмечают, что введение карантинных ограничений не может не сказаться на валютном курсе – гривна непременно подешевеет по сравнению с долларом.

Политолог Кирилл Сазонов отмечает, что несмотря на работу в локдаун аграриев и крупных промышленных предприятий непрерывного цикла (а именно они являются основными плательщиками налогов в бюджет), малый бизнес прогнозируемо пострадает, а обещанная властями выплата в 8 тысяч гривен на каждого ФЛП ситуацию не спасет.

К тому же на эти выплаты надо взять где-то деньги, а государственная казна - пустая, говорит Сазонов. Для того чтобы найти средства, государство должно перейти в режим жесткой экономии и отказаться от ряда чиновничьих должностей и высоких окладов. Однако неизвестно, входит ли именно это в планы правительства.

Напомним, полный локдаун в Украине могут ввести с 23 декабря 2020 года.

Источник: https://112.ua/
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