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Экономика и Финансы
1 декабря 20, 11:08
В Украине с нового года абонплата за газ повысится до 80%
газ
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На 80% в среднем увеличится тариф на транспортировку газа. Стоимость услуг увеличат 20 областных газораспределительных компаний-операторов.
Соответствующие изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. Повышение тарифов уже одобрила Нацкомиссия регулирующая энергетику и коммунальные услуги в Украине (НКРЭКУ). Соответствующие проекты постановлений опубликованы на сайте регулятора.

Для клиентов некоторых облгазов стоимость доставки топлива может увеличиться почти втрое. Например, для "Тернопольгоргаз" тариф может вырасти с 0,4 гривен за кубометр до 1,13 грн за куб, для "Тернопольгаза" – с 1,24 грн до 2,81 грн за кубометр.

При этом для двух областных операторов предлагается уменьшить тариф: для ООО "Спектргаз" – на 3%, а именно с 3,28 гривен за кубометр до 3,18 грн за куб газа для ЗАО "НГХП" Сера" – на 15%, с 1,54 грн до 1,82 грн за кубометр голубого топлива.

Решение НКРЕКУ касается исключительно платы за доставку природного газа, цена которой формируется на рыночных принципах, а потребители, при возможности могут, свободно выбирать себе любого поставщика из имеющихся. В связи с этим в настоящее время в каждом регионе и у каждого облгаза – свой тариф на кубометр доставки газа.

Источник: https://socportal.info/
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