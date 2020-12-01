В Украине с нового года абонплата за газ повысится до 80%

Соответствующие изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. Повышение тарифов уже одобрила Нацкомиссия регулирующая энергетику и коммунальные услуги в Украине (НКРЭКУ). Соответствующие проекты постановлений опубликованы на сайте регулятора.





Для клиентов некоторых облгазов стоимость доставки топлива может увеличиться почти втрое. Например, для "Тернопольгоргаз" тариф может вырасти с 0,4 гривен за кубометр до 1,13 грн за куб, для "Тернопольгаза" – с 1,24 грн до 2,81 грн за кубометр.





При этом для двух областных операторов предлагается уменьшить тариф: для ООО "Спектргаз" – на 3%, а именно с 3,28 гривен за кубометр до 3,18 грн за куб газа для ЗАО "НГХП" Сера" – на 15%, с 1,54 грн до 1,82 грн за кубометр голубого топлива.





Решение НКРЕКУ касается исключительно платы за доставку природного газа, цена которой формируется на рыночных принципах, а потребители, при возможности могут, свободно выбирать себе любого поставщика из имеющихся. В связи с этим в настоящее время в каждом регионе и у каждого облгаза – свой тариф на кубометр доставки газа.



