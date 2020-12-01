Какие изменения ждут украинцев с 1 декабря?

Подробнее об изменениях – в материале сайта 24 канала.





Рост прожиточного минимума





С 1 декабря в Украине растет прожиточный минимум. Увеличатся, соответственно, и выплаты, которые к нему привязаны: пенсии, пособие по безработице, пособие на детей и алименты.





Прожиточный минимум по категориям будет таким:





- для детей в возрасте до 6 лет – 1 921 гривна;

- для детей в возрасте 6 – 18 лет – 2 395 гривен;

- для трудоспособных лиц – 2 270 гривен;

- для лиц, утративших трудоспособность – 1 769 гривен.





Стоит отметить, что минимальная зарплата к прожиточному минимуму прямо не привязана, а значит в декабре останется на уровне 5 тысяч гривен. Однако индексация зарплаты к прожиточному минимуму прикреплена – в декабре она составит 2 270 гривен. Индексацию должны проводить все работодатели.





Минимальный размер пособия по безработице останется без изменений, а максимальный возрастет до 9 080 гривен (4 прожиточных минимума).





Минимальная пенсия вырастет на 57 гривен и составит отныне 1 769 гривен. Надбавка за выслугу лет составит 17,69 гривен ежемесячно за каждый дополнительный год (1% от минимальной пенсии).





Одиноким украинцам, которым больше 80 лет, с декабря будут начислять 707 гривен 60 копеек (40% прожиточного минимума).





Минимальный размер алиментов:





- для детей в возрасте до 6 лет – 960,5 гривны;

- для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1 197,5 гривны.





Рекомендованные выплаты, к которым суд может обязать, вдвое выше – 1 921 гривна и 2 395 гривен соответственно.





Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство:





- в возрасте до 6 лет – 4 803 гривны;

- в возрасте 6 – 18 лет – 5 988 гривен.





Социальная помощь на детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство:





- в возрасте до 6 лет с инвалидностью – 6 724 гривны;

- в возрасте от 6 до 18 лет – 8 383 гривны.





Декретные выплаты для работающих родителей или ФЛП зависят от размера дохода. Для безработных – не менее 2 383 гривен за 126 дней (25% от прожиточного минимума).





Пакет малыша с декабря – 5 763 гривны (минимум 3 прожиточных минимума для ребенка до 6 лет).





Ограничения на праздники





В декабре украинцы будут иметь дополнительные выходные: 23 – 25, когда христиане западного обряда отмечают Рождество, и с 30 декабря по 1 января – Новый год. При этом рабочими будут субботы 29 декабря (вместо 31) и 22 декабря (вместо 24).





Однако уже понятно, что сами зимние праздники пройдут с рядом карантинных ограничений.





Так, главную елку в Киеве в этом году "зажгут", как положено, 19 декабря. И Рождество, и Новый год будут отмечать без концертов и массовых гуляний. На Софийской площади не будет традиционных ярмарок с едой, обещают только полуоткрытые киоски с напитками. Несколько фудкортов и сувенирных домиков будет на Андреевском спуске и на Владимирской горке. Праздничные мероприятия планируют и возле арки Дружбы народов.





В других городах Украины еще ищут решение, как отметить праздники безопасно и при этом полностью не отказываться от традиционных мероприятий. Например, в Ивано-Франковске уже отметили, что новогодне-рождественскую ярмарку отменять не будут. А в Житомире, чтобы создать праздничное настроение, 19 декабря по всему городу будет ездить Санта со своими эльфами, мешком подарков и настоящей елкой.





Карантин выходного дня закончился, новый локдаун – под вопросом





С 14 ноября в Украине действовал карантин выходного дня. Последняя суббота и воскресенье, которые подпали под действие ограничений – 28 и 29 ноября. Продолжать их в правительстве не намерены.





Зато в Офисе Президента и Кабмине на повестке дня остается вопрос введения в Украине нового локдауна. Окончательное решение по этому поводу, как ожидается, примут на заседании 2 декабря.





В соцсетях распространяется информация о том, что рассматривают несколько вариантов усиления ограничений и дат, когда это будет введено. В частности, речь идет о возможном локдауне на период зимних праздников – ориентировочно с 23 декабря и до 15 января. Это объясняют тем, что люди больше контактируют между собой именно в этот период, поэтому ограничения приостановят цепочку распространения болезни. Или же к Новому году – с 7 декабря, – чтобы не забирать у бизнеса возможность получить прибыль на рождественские праздники.





Также есть вероятность, что карантин будет менее жестким, чем весной: будет работать общественный транспорт и школы.





Укрзализныця возобновляет движение ряда поездов





Укрзализныця накануне зимних праздников возобновляет движение по ряду направлений. Также часть маршрутов продлят и увеличат периодичность курсирования поездов.





Восстанавливают движение следующие поезда:





№ 13/14 Киев – Солотвино (Тересва) ежедневно из столицы с 13 декабря, обратно с 14 декабря.

№ 26/25 Одесса – Львов (Ужгород)/Рахов ежедневно из Одессы с 13 декабря, обратно с 14 декабря.

№ 58/57 Ковель – Одесса через день из Ковеля с 13 декабря, из Одессы с 14 декабря.

№ 70/69 Мариуполь – Львов ежедневно из Мариуполя с 13 декабря, из Львова – с 15 декабря.

№ 138/137 Хмельницкий – Лисичанск с 13 декабря ежедневно из Хмельницкого, обратно 14 декабря.

№ 357/358 Киев – Рахов ежедневно с 18 декабря из Киева, с 19 декабря – из Рахова.

№ 745/746 Киев — Славское ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.

№ 142 Львов – Бахмут (уже курсирует);

№ 217/218 Киев – Рахов (уже курсирует).

Будут курсировать дополнительные поезда:

№168 Львов – Одесса будет ездить в обоих направлениях 30 декабря 2020 и 3 января 2021.

№198 Ковель – Львов осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020 года, 3, 6, и 10 января 2021 года.

№ 768/767 Киев – Херсон, из Киева будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021 года, из Херсона – 30, 31 декабря 2020 года, 4 и 11 января 2021 года.

Будут дополнительные рейсы поездов:

№ 774 Киев – Шостка: 30 декабря 2020 и 6 января 2021.

№ 782 Киев – Черкассы: 30 декабря 2020 и 6 января 2021.





Продолжат маршрут поезда № 779/780 Сумы – Винница.





С 13 декабря 2020 года ежедневно будут курсировать поезда:

№ 41/42 Днепр – Трускавец;

№ 43 Ивано-Франковск – Киев;

№ 45/46 Лисичанск – Киев;

№ 118/117 Черновцы – Киев.





Билеты уже можно купить в железнодорожных кассах или на сайте Укрзализныци.





Кроме того, Укрзализныця на праздничный период назначила дополнительный поезд "Интерсити" в Карпаты. Он будет курсировать по маршруту Киев – Славское ежедневно с 15 декабря по 17 января.





Из Киева он будет отправляться в 6:00 и будет останавливаться в Коростене (7:31), на станции "Подзамче" (11:01), во Львове (11:09) и в Стрые (12:19) и будет прибывать в Славское в 13:16.





Со Славского поезд будет отправляться в 16:20 с остановками в Стрые (17:18), Львове (18:26), "Пидзамче" (18:54), Коростене (22:22). В Киев будет прибывать в 23:57.





Паспорта из приложения "Дия" можно показывать в банках





С 1 декабря в банках можно будет проводить кассовые операции с помощью электронных документов в мобильном приложении "Дия"





То есть клиентам банков, которые имеют электронный паспорт в "Дие", больше не нужны бумажные документы для подтверждения своей личности в банковском отделении.





Начнется регулярное авиасообщение с Черногорией





С 1 декабря начинается и регулярное авиасообщение между Украиной и Черногорией по направлению Киев – Подгорица. Полеты будет осуществлять авиакомпания "Windrose", и билеты уже можно приобрести на ее сайте.





Сейчас временный въезд в Черногорию разрешен без ограничений резидентам (украинцам и иностранцам, которые имеют вид на жительство здесь), которые последние 15 дней до въезда находились в стране "зеленого" списка Черногории.





Prozorro будет определять добропорядочность поставщиков в е-формате





С 3 декабря в электронной системе Prozorro заказчики будут указывать основания, которые могут стать причиной для отказа поставщику в участии в торгах.





Критерии, по которым происходят публичные закупки, можно разделить на три категории:





- критерий добропорядочности: не нарушал ли участник, в частности, антикоррупционное законодательство, не имеет ли он налоговой задолженности;

- квалификационные критерии: имеет ли поставщик необходимую квалификацию для поставки того или иного товара или предоставления услуги, выполнения работ;

- критерии к предмету закупки: насколько товар, работы или услуги, которые предлагает поставщик, соответствуют требованиям заказчика, которые прописаны в тендерной документации.





Первыми в этом списке перейдут в электронный формат критерии добропорядочности. Теперь они будут выводиться в виде электронных полей в системе Prozorro, которые заказчик публикует для поставщика, а тот – предоставляет необходимые документы и справки (или система предоставляет информацию из реестров).





Позже в электронный формат будут переведены и другие критерии, по которым происходят публичные закупки.





Штрафы за отсутствие масок





Решение о том, что украинцев будут штрафовать за отсутствие защитных масок или респираторов, вступило в силу 21 ноября. Речь идет о пребывании в общественных местах и транспорте. Нарушителям придется заплатить от 170 до 255 гривен штрафа.





В законе четко прописано, что маска или респиратор должны закрывать полностью нос и рот. Самодельные средства индивидуальной защиты использовать разрешается. Штрафы за пребывание без маски на открытом воздухе, например, в парке, взимать не будут.













Что ждет нарушителей карантина / Инфографика 24 канала





Изменения в оценке недвижимости





С 1 декабря в Украине продолжат второй этап реформирования системы оценки недвижимости.





Согласно действующему законодательству, купля-продажа, сдача в аренду, внесение недвижимости в уставный капитал сопровождается двойной оплатой за оценку – отдельно за землю, отдельно за собственную недвижимость. Сейчас же планируют ввести единую оценку объекта без разделения на оценку земли и недвижимого имущества.





Кроме того, для украинцев будет предоставляться новая админуслуга: автоматическая выдача справки о стоимости недвижимости в электронном виде. Предусмотрено, что каждый сможет самостоятельно сделать на сайте оценку своей недвижимости и использовать отчет для заключения сделки.



