Дефицит Пенсионного фонда в 2020 г увеличился до 18 млрд грн

За январь-ноябрь 2020 года расходы Пенсионного фонда превысили доходы на 18,4 млрд грн, в ноябре — на 1,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Указано, что доходы ПФУ состоят из собственных доходов и дополнительных финансирований из госбюджета. Так, в 2020 году собственных денег было 251 млрд грн, то есть 60%. В 2019 году эта доля составляла 55,5%.

В целом за 11 месяцев 2020 года Фонд получил 417 млрд грн, из которых 166 млрд грн — деньги госбюджета.

Вместе с тем расходы за этот период составили 435,3 млрд грн. Таким образом, дефицит достигает 18,4 млрд грн.

Как отмечается, с начала года ПФУ получил на 19,4 млрд грн меньше плановых поступлений по Единому социальному взносу, в ноябре — на 1,5 млрд грн меньше.

Известно, что расходы в ноябре вновь превысили поступления: 40 млрд грн против 38,9 млрд грн.

Ранее сообщалось, что октябрь стал первым месяцем 2020 года, где доходы Пенсионного фонда сравнялись с расходами.

Напомним, как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам — уже лет через 15.