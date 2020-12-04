Вступил в силу закон о Государственном аграрном реестре

Закон был опубликован 3 декабря в парламентской газете «Голос Украины». Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.





В 2020 году на поддержку АПК в госбюджете заложено 4,2 млрд грн. Мы посмотрели, как планируют распределить государственные деньги и кому доставались самые крупные дотации в предыдущие годы.





Документ создает правовую базу для создания и функционирования аграрного госреестра, как государственной информационной системы сбора, учета, хранения, обработки и предоставления информации о производителях сельскохозяйственной продукции





Также законом предусмотрено усовершенствование системы государственной поддержки сельского хозяйства, снятие административных барьеров и дополнительных расходов для агрокомпаний при получении государственной помощи.





Документ определяет принципы, на основе которых будет предоставляться господдержка сельхозпроизводителям. Основные принципы: прозрачность, публичность, целевое использование средств.





Также закон расширяет круг потенциальных получателей государственной поддержки. В частности, предусматривается возможность поддержки предприятий, которые занимаются аквакультурой, ведут органическое производство, используют орошение, выращивают овощи, плоды и ягоды.





Вместе с тем законом исключаются положения о государственном регулировании цен на сельхозпродукцию и государственных залоговых закупок зерна.





Напомним, ранее министр экономики Игорь Петрашко сообщал, что на погашение долгов перед аграриями направили полмиллиарда.



