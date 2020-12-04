Микробизнесу затягивают закрытие ФЛП

Процесс часто затягивается на долгие месяцы и требует немало нервов на общение с не всегда вежливыми налоговиками.





При этом с такой проблемой сталкиваются далеко не "последние люди" в бизнес-сообществе.





Понадобится до года





Сегодня процесс закрытия может длиться от двух месяцев до года. Это зависит от индустрии, где вел деятельность субъект предпринимательства.





Как рассказала исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко, ей не удается вот уже более полугода закрыть "фоп".





"Процесс снятия с учета длится до сих пор – ждем финальных решений и изменений к кабинету налогоплательщика", – говорит Деревянко.





Проблему с закрытием "фопов" подтвердил нам и глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь, заметив при этом, что хоть с помощью приложения "Дія" стать предпринимателем у нас в стране очень легко, но закрыть ФЛП, наоборот, бывает сложно и долго.





Эту проблему он связывает с наличием у государства очень большого числа разобщенных реестров и баз данных.





"Правительство сверяет по всем направлениям, нет ли у предпринимателя никаких задолженностей перед государством, поставщиками, банками и т.д. Лишь когда проверяющие органы убедятся, что никаких долгов нет, можно получить разрешение на ликвидацию ФЛП", – отметил Соболь.





Предприниматели надеются, что к концу следующего года они все-таки получат объединенные реестры и фонды, когда будет, условно, одно место на сервере, куда будет стекаться вся информация по налоговой истории предпринимателя.





Билет в один конец





В некоторых случаях нужно проводить полную налоговую проверку, а "налоговая у нас, к сожалению, работает пока в аналоговом формате", констатируют предприниматели.





Председатель ВОО "Союз защиты предпринимателей" Сергей Доротич охарактеризовал предпринимательство в Украине как "билет в один конец".





"Система ниппель – зайти можно быстро, а вот выйти – уже невозможно", – посетовал он.





С закрытием бизнеса самая большая проблема возникает именно у микробизнеса, отвечающего всем своим имуществом в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса.





Нередко, уже закрыв ЧП, человек получает доначисления налогов и штрафные санкции.





Причем эта проблема тянется годами, жалуется бизнес. И вместо того, чтобы заниматься личными делами, "фопы" вынуждены сдавать отчеты, чтобы "не попадать на штрафы".





Механизм нужно изменить и упростить, уверен Доротич, чтобы украинцы не воспринимали государственный аппарат как "репрессивный".





Под налоговую проверку можно и не попасть





Налоговый консультант Киевского центра поддержки развития бизнеса Александра Томашевская согласилась, что открыть ФЛП в Украине легче, чем закрыть.





По ее словам, это связано с тем, что при открытии "фопа" чаще всего у субъекта хозяйствования нет истории, потому что он – новый, а вот при закрытии – есть.





"На самом деле сама процедура ликвидации предпринимателя может занимать 15 минут так же, как и открытие", – заметила она в комментарии.





После подписания документа на портале "Дія" субъект получает статус "в процессе прекращения". Но вот с налоговой службой так не получится – нужно уплатить налоги за соответствующий период.





"Если закрываться 3 декабря, то декабрь – месяц уплаты налогов – просто так "ликвидироваться" не выйдет. Кроме этого, есть еще налоги за годовой период", – отметила Томашевская.





В законе четко не прописаны сроки на закрытие ФЛП. Поэтому возникают ситуации, когда предприниматель подал заявку на ликвидацию, закрыл счета, а налоговая продолжает еще что-то требовать.





Как закрыть "фоп" быстро





Процедура прекращения статуса физического лица-предпринимателя состоит из двух этапов:





внесение записи о прекращении в Единый госреестр;

Быстрее всего это сделать в личном кабинете на портале "Дія.Бізнес", авторизовавшись с помощью квалификационного-электронной подписи. Это займет не более 20 минут.





Несколько медленнее будет вносить запись в реестр через центры предоставления админуслуг или нотариуса (в последнем случае – еще и не бесплатно).





снятие с учета в контролирующих органах.

Эта процедура предполагает прохождение внеплановой проверки. Занимает до 3-х рабочих дней. Но вот ждать такую проверку придется уже от 3-х месяцев до полутора лет, в зависимости от налогового органа. Налоговики же жалуются на загруженность и большое количество субъектов хозяйствования.





"Если "фоп" в течение последних 3 лет (1095 дней по Налоговому кодексу) не вел хозяйственную деятельность, то он имеет право на снятие с учета без прохождения проверки", – рассказал UBR.ua юрист практики корпоративного права Juscutum Дмитрий Палющенко.





Чем меньше город, тем более высокая вероятность проверки. Там налоговые инспекторы не загружены.





"В Киеве можно вообще не попасть под налоговую проверку, например, когда нет задолженностей перед бюджетом", – заметила нам Александра Томашевская





Конечно, если обратиться за помощью в этом вопросе к юристам или юркомпаниям, предоставляющим такие услуги, в том числе по сопровождению проверок, то закрыть ФЛП получится быстрее, но уже затратнее.





Как закрыть спящий "фоп"





Для "спящих фопов", которые давно не осуществляют деятельность и не имеют банковских счетов, потребуется:





налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах за три года;

ликвидационная отчетность об имущественном состоянии и доходах;

отчеты о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса, начиная с 2011 года и до 2019 года;

ликвидационная отчетность по единому социальному взносу за период с начала года до дня закрытия ФЛП.

Эти документы нужны в двух экземплярах и должны соответствовать тем формам, которые были утверждены для соответствующего периода (формы, которые были актуальны в 2011-2020 гг. могут отличаться деталями).





"До 2017 года все отчеты по ЕСВ (2011-2016 гг.) являются нулевыми для ФЛП, которые не вели никакой деятельности. Этот пакет документов приходилось переделывать несколько раз", – рассказала нам Анна Деревянко.





Кроме отчетной документации подаются письма с просьбами принять отчетность к рассмотрению и провести проверку. Это дополнительный лист к каждому отчету, который подается в налоговую.





Какую отчетность подать онлайн не получится





Подать отчетность до 2016 года онлайн невозможно – это надо делать в Центре обслуживания плательщиков, где ФЛП было зарегистрировано. Подавать документы частично онлайн и офлайн не имеет смысла. Все придется нести "в руках".





Не лишним будет посетить окно "сверки расчетов с бюджетом" и окно "подачи отчетности". Но иногда походить придется и больше.





"Нам пришлось посетить четыре окна, а значит – четыре очереди и неоднократное объяснение, по какому поводу мы обращаемся", – отметила Анна Деревянко.





Отдельный офлайн-визит в налоговую также может потребоваться для передачи индивидуальной налоговой консультации (ИНК), которая подтверждает возможность списания задолженности для "спящих" ФЛП.





К слову, ИНК тоже придется ждать несколько месяцев, так как и тут законодательно не закреплены сроки на ответ "фопу" в период карантина.





"Мы получили ИНК уже после того, как завершился период обращения в налоговую по списанию для "спящих" ФЛП. Подавали отдельно от общего пакета документов. В рамках первой подачи документов на свой страх и риск написали обращение по целесообразности применения положений законодательства о списании задолженности к нашему кейсу", – добавила Анна Деревянко.



