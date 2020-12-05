Подписаны законы о поддержке бизнеса во время карантина

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВР в субботу, 5 декабря.





Цель законов - обеспечить социальную поддержку застрахованных лиц и отдельных групп предпринимателей на случай локдауна.





Речь идет о законе №4429 (предлагается обеспечить в 2020-2021 годы за счет госбюджета выплаты одноразовой материальной помощи в размере 8 тысяч гривен застрахованным лицам, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введенного карантина).





Законе №4430(предлагает ряд изменений в Налоговый кодекс для поддержки бизнеса на время карантина, а именно - списать налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 гривен, и он не погашен по состоянию на 01.11.2020.





До 29 декабря 2021 года откладывается погашение налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 гривен).





Законе №4431(предлагает изменения в статью 28 закона о госбюджете-2020. Они позволяют направлять средства COVID-фонда на материальную помощь застрахованным лицам, если их бизнес пострадает из-за усиления карантина.





Напомним, накануне все три законопроекта авторства Владимира Зеленского приняла Верховная рада.





А в Кабмине подтвердили возможность локдауна в начале января.



