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Новости
Экономика и Финансы
5 декабря 20, 13:01
Подписаны законы о поддержке бизнеса во время карантина
Дмитрий Разумков
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Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал три президентских закона для помощи предпринимателям во время действия карантина в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВР в субботу, 5 декабря.

Цель законов - обеспечить социальную поддержку застрахованных лиц и отдельных групп предпринимателей на случай локдауна.

Речь идет о законе №4429 (предлагается обеспечить в 2020-2021 годы за счет госбюджета выплаты одноразовой материальной помощи в размере 8 тысяч гривен застрахованным лицам, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введенного карантина).

Законе №4430(предлагает ряд изменений в Налоговый кодекс для поддержки бизнеса на время карантина, а именно - списать налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 гривен, и он не погашен по состоянию на 01.11.2020.

До 29 декабря 2021 года откладывается погашение налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 гривен).

Законе №4431(предлагает изменения в статью 28 закона о госбюджете-2020. Они позволяют направлять средства COVID-фонда на материальную помощь застрахованным лицам, если их бизнес пострадает из-за усиления карантина.

Напомним, накануне все три законопроекта авторства Владимира Зеленского приняла Верховная рада.

А в Кабмине подтвердили возможность локдауна в начале января.

Источник: https://ru.slovoidilo.ua/
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