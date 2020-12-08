В Минсоцполитики рассказали, какие пенсии увеличатся

Надбавку к пенсии получат:





- минимальную пенсию лицам с инвалидностью вследствие войны и участники боевых действий;

- минимальную пенсию лицам с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС;

минимальную пенсию по возрасту неработающих пенсионеров;

- минимальную пенсию шахтерам;

- минимальную пенсию семьям военнослужащих, в случае потери кормильца;

- выплаты ветеранам войны и членам семей погибших ветеранов войны;

- выплаты жертвам нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью и членам семей погибших жертв нацистский преследований;

- пенсию за особые заслуги перед Украиной;

- государственную социальную помощь по уходу за лицами с инвалидностью вследствие войны;

- надбавку донорам.





В министерстве добавили, что средняя пенсия для украинцев с инвалидностью первой группы увеличили на 370 грн до 11 498 грн. Для второй группы – на 299 грн до 9287 грн, для третьей группы – на 205 грн до 6368 грн. Пенсия участников боевых действия повысится на 94 грн до 2918 грн.





Напомним, с 1 декабря минимальная пенсия в Украине возросла на 57 грн, теперь она составляет 1769 грн.



