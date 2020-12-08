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Новости
Экономика и Финансы
8 декабря 20, 12:08
В Минсоцполитики рассказали, какие пенсии увеличатся
пенсия
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Для каких именно категорий пенсионеров предусмотрено повышение выплат, рассказали в Министерстве социальной политики.
Надбавку к пенсии получат:

- минимальную пенсию лицам с инвалидностью вследствие войны и участники боевых действий;
- минимальную пенсию лицам с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС;
минимальную пенсию по возрасту неработающих пенсионеров;
- минимальную пенсию шахтерам;
- минимальную пенсию семьям военнослужащих, в случае потери кормильца;
- выплаты ветеранам войны и членам семей погибших ветеранов войны;
- выплаты жертвам нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью и членам семей погибших жертв нацистский преследований;
- пенсию за особые заслуги перед Украиной;
- государственную социальную помощь по уходу за лицами с инвалидностью вследствие войны;
- надбавку донорам.

В министерстве добавили, что средняя пенсия для украинцев с инвалидностью первой группы увеличили на 370 грн до 11 498 грн. Для второй группы – на 299 грн до 9287 грн, для третьей группы – на 205 грн до 6368 грн. Пенсия участников боевых действия повысится на 94 грн до 2918 грн.

Напомним, с 1 декабря минимальная пенсия в Украине возросла на 57 грн, теперь она составляет 1769 грн.

Источник: https://socportal.info/
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