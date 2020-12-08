Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.04
USD
28.07
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
8 декабря 20, 12:10
Германия будет отчаянно бороться за "Северный поток-2"
Северный поток-2
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Директор института политических исследований Сергей Марков заявил, что Германия будет “отчаянно бороться” за “Северный поток-2”, несмотря на действия США.
Специалист подчеркнул, что американские санкции в отношении газопровода на самом деле направлены против ФРГ. Он пояснил, что между корпорациями США и Германии существует серьезная конкуренция за мировые рынки.

“Доступ к дешевому и стабильному российскому газу позволяет немецким компаниям (а они составляют ядро европейского бизнеса) сделать свою продукцию более конкурентоспособной, а значит, завоевывать рынки”, — отметил Марков.

Укладка газопровода остановилась год назад после санкций со стороны США. В России утверждали, что смогут достроить маршрут своими силами и запустят его в конце текущего года или начале 2021-го. В настоящее время Вашингтон готовит новые санкции, которые существенно расширят основания для наказаний за сотрудничество с проектом. В свою очередь в ФРГ придумали способ, как вывести свои компании из-под удара.

Источник: https://kurs.com.ua/
Ещё по теме:
Польша хочет заблокировать завершение "Северного потока-2"
Доставка газа в Украине подорожала
Что будет с субсидиями в 2021 году?
Германия вряд ли откажется от "Северного потока-2" - Коболев
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Минсоцполитики рассказали, какие пенсии увеличатся
noimageЗеленский отсрочил кассовые аппараты для ФОПов
Лента новостей