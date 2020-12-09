Украина нарастила импорт агропродукции

Как сообщает Государственная таможенная служба, за 11 месяцев 2020 г. Украина экспортировала сельскохозяйственной продукции на 20 млрд долл., что на 0,3% меньше, чем в 2019 г. за аналогичный период. Импорт – напротив вырос на 13,9% – с 5,04 млрд долл. до 5,74 млрд долл. Увеличение импорта происходит по четырем направления АПК: животноводство, растениеводство, растительное масло и готовая продукция.





Импорт животноводства увеличился на 19% до 1,12 млрд долл., и больше всего в молочной продукции. Лидируют здесь сыры – на 94,23 млн долл. по сравнению с импортом сыров за аналогичный период 2019 г. (в 2 раза больше).





Импорт продукции растениеводства увеличился на 11,55% до 1,74 млрд долл. Наибольший прирост импорта в этом сегменте происходит за счет овощей: картофеля больше на 17,5 млн долл. (на 43,5% больше чем за аналогичный период прошлого года), томата + 30,4 млн долл. (на 73,7% больше чем за аналогичный период прошлого года), и цитрусовых фруктов + 31,5 млн долл. (+ 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).





Импорт продукции растениеводства увеличился на 11,55% до 1,74 млрд долл. Наибольший прирост импорта в этом сегменте происходит за счет овощей: картофеля больше на 17,5 млн долл. (на 43,5% больше чем за аналогичный период прошлого года), томата + 30,4 млн долл. (на 73,7% больше чем за аналогичный период прошлого года), и цитрусовых фруктов + 31,5 млн долл. (+ 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).





Импорт растительного масла увеличился на 5,8% до 0,25 млрд долл. Произошло это в основном за счет импорта пальмового масла – 17,25 млн долл. (+ 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).





Импорт готовой продукции увеличился на 14,14% до 2, 64 млрд долл. Среди готовой продукции наибольший рост импорта зафиксирован по таким позициям: табак и табачные изделия – больше на 66, 4 млн долл. (+ 15,6%), продукты для кормления животных (корма) – больше на 42,7 млн долл. (+ 22,24%), шоколад – больше на 37,16 млн долл. (+ 28,13%).





Эксперты прогнозируют, что и в 2021 г. импорт будет преобладать над экспортом. «Большинство проблем аграриев во время локдауна и неблагоприятных погодных условий 2020 г. так и не были решены, поэтому они и дальше вынуждены будут выкручиваться», – комментирует Nota Bene аналитик ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Иван Колодяжный.





Один из сегментов рынка сельскохозяйственной продукции, который пострадали больше других, отмечает Колодяжный, является молочная отрасль, хотя следует помнить, что почти все отрасли АПК несли потери в 2020 г.





Динамика экспорта украинской сельхозпродукции,

(11 месяцев 2020 г. по сравнению с 11 месяцами 2019 г.)





Евросоюз5.78млрд -12,85%

Азия10.02млрд +15,21%

Африка2.74млрд -10,64%

Америка176,74млн -13,87%

Азиатско-тихоокеанский регион29,72млн -1,03%





Динамика импорта украинской сельхозпродукции,

(11 месяцев 2020 г. по сравнению с 11 месяцами 2019 г.)





Евросоюз$2.91 млрд +15.71%

Азия$1.15 млрд +15,28%

Африка$270 млн +20.8%

Америка$766,53 млн +11.5%

Азиатско-тихоокеанский регион$20,55 млн +15.93%





«Мы наблюдаем сокращение поголовья коров. За последние 5 лет поголовье крупного рогатого скота уменьшилось более чем на 20%. Коэффициент производительности труда в молочной сфере остается на довольно низком уровне, хотя в последнее время и отмечается тенденция к росту производительности, который никак не смог нивелировать уменьшение поголовья», – говорит Колодяжный.





Статистика свидетельствует, что позитивное сальдо внешней торговли Украины сельхозпродукцией за 11 месяцев 2020 г. уменьшилось с 15,05 млрд долл. до 14,29 млрд долл.



