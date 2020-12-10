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Экономика и Финансы
10 декабря 20, 13:10
Суд возобновил дело о национализации ПриватБанка
приватбанк
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В июне Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайства ПриватБанка о закрытии производств о национализации.
Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Киева о приостановлении рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения в четверг, 10 декабря.

"Апелляционная инстанция, несмотря на нарушенные сроки подачи апелляции одним из ответчиков по делу и действие так называемого "антиколомойського" закона, фактически возобновила производство по отмене национализации ПриватБанка", – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2019 года суды приняли три решения по ПриватБанку в пользу бизнесмена Игоря Коломойского. В том числе о незаконности национализации этого банка.

В июне текущего года Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайства ПриватБанка о закрытии производств по двум искам экс-акционеров банка о признании недействительными договоров купли-продажи акций финучреждения.

А в октябре бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов подал новые иски по делу о национализации.

Источник: https://korrespondent.net/
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