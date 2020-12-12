Кто и как может получить 8 тысяч гривен от власти в Украине

В Украине предприниматели и работники, пострадавшие от действия карантинных мероприятий, смогут получить разовую материальную помощь в размере 8 тысяч гривен.

"Телеграф" подготовил небольшую памятку о том, кто и как сможет получить эти деньги.

Как известно, получить выплаты могут:

- ФЛП, потерявшие часть дохода из-за невозможности полноценной работы;

- ФЛП, деятельность которых попала под запрет, из-за карантина;

- юридические лица, с целью уплаты единого взноса на социальное страхование; - предприятия, которые не сократили своих работников. Для получения средств необходимо: - открыть банковский счет по стандарту IBAN - открыть банковский счет по стандарту IBAN

- зарегистрироваться в приложении "Дія"