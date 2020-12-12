Кто и как может получить 8 тысяч гривен от власти в Украине

В Украине предприниматели и работники, пострадавшие от действия карантинных мероприятий, смогут получить разовую материальную помощь в размере 8 тысяч гривен.
"Телеграф" подготовил небольшую памятку о том, кто и как сможет получить эти деньги.
Как известно, получить выплаты могут:- наемные работники, потерявшие часть зарплаты из-за карантинных мероприятий;
Для получения средств необходимо:- открыть банковский счет по стандарту IBAN
Как сообщалось ранее, Кабмин намерен ввести локдаун с 8 до 24 января 2021 года.