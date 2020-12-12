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Экономика и Финансы
12 декабря 20, 09:19
Кто и как может получить 8 тысяч гривен от власти в Украине
карантин
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Кто и как может получить компенсацию за убытки во время карантин.

В Украине предприниматели и работники, пострадавшие от действия карантинных мероприятий, смогут получить разовую материальную помощь в размере 8 тысяч гривен. 

"Телеграф" подготовил небольшую памятку о том, кто и как сможет получить эти деньги. 

Как известно, получить выплаты могут: 

- наемные работники, потерявшие часть зарплаты из-за карантинных мероприятий; 
- ФЛП, потерявшие часть дохода из-за невозможности полноценной работы; 
- ФЛП, деятельность которых попала под запрет, из-за карантина; 
- юридические лица, с целью уплаты единого взноса на социальное страхование; - предприятия, которые не сократили своих работников. 

Для получения средств необходимо: 

- открыть банковский счет по стандарту IBAN
- зарегистрироваться в приложении "Дія"
- подать заявление до 21 декабря

Как сообщалось ранее, Кабмин намерен ввести локдаун с 8 до 24 января 2021 года. 
telegraf.com.ua
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