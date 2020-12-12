Субсидии будут назначать по-новому: у кого могут отобрать

Процесс будет следующим. Человек должен подать заявление о желании получить субсидию. После этого его документы будут проходить проверку в три этапа.

Так, все данные будут обновляться, поэтому сразу выяснится, если он купил автомобиль или совершил другую крупную покупку картой. Так, Минфин передаст информацию в Минсоцполитики.

У нарушителей, которые получают субсидии, но при этом делают крупные покупки, выплаты отменятся, а далее придется вернуть всю полученную помощь придется в государственный бюджет.

Кроме того, забрать льготные выплаты могут, если у получателя есть дом от 200 квадратных метров, или квартирой в более 120 кв.. Претендовать на субсидии не могут хозяева авто, которым менее пяти лет, а также те, кто сделал одну покупку на сумму более 50 тыс. грн.

С начала отопительного сезона размер субсидий в Украине вырос в 2,5 раза.

Напомним, что доходы украинцев начали считать по-новому, поэтому часть получателей лишилась субсидий.

Документ предусматривает, что отныне оформленную субсидию будут засчитывать в доход домохозяйствам. Таким образом, формально, доход получателей субсидий будет увеличиваться, то есть семья получит от государства меньше средств на оплату "коммуналки"

