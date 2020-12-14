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Экономика и Финансы
14 декабря 20, 13:02
Газ в Европе рекордно дорожает
газ
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Стоимость газа на голландском хабе TTF почти достигла 200 долларов за тысячу кубометров - максимум с 8 марта 2019 года.
Стоимость газа в Европе продолжает расти до максимумов с начала весны 2019 года, пишет Интерфакс в понедельник, 14 декабря.

Так, спотовая цена на голландском хабе TTF выросла до $199,7 за тысячу кубометров. Это максимальное значение с 8 марта 2019 года.

На прошлой неделе цена газа выросла до $194,9 за тысячу кубометров по сравнению со средней котировкой $183 с начала месяца.

В то же время ожидается, что цены начнут падать при улучшении погодных условий.

Издание отмечает, что в декабре в Европе может быть отобрано из хранилищ до 20 млрд куб. м газа, что станет вторым результатом после рекорда января 2017 года (24 млрд куб. м).

Отметим, в ноябре Украина покупала газ по максимальным с начала года ценам.

Источник: https://korrespondent.net/
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