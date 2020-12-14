Газ в Европе рекордно дорожает

Стоимость газа в Европе продолжает расти до максимумов с начала весны 2019 года, пишет Интерфакс в понедельник, 14 декабря.





Так, спотовая цена на голландском хабе TTF выросла до $199,7 за тысячу кубометров. Это максимальное значение с 8 марта 2019 года.





На прошлой неделе цена газа выросла до $194,9 за тысячу кубометров по сравнению со средней котировкой $183 с начала месяца.





В то же время ожидается, что цены начнут падать при улучшении погодных условий.





Издание отмечает, что в декабре в Европе может быть отобрано из хранилищ до 20 млрд куб. м газа, что станет вторым результатом после рекорда января 2017 года (24 млрд куб. м).





Отметим, в ноябре Украина покупала газ по максимальным с начала года ценам.



