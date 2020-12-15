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Новости
Экономика и Финансы
15 декабря 20, 13:02
Кабмин может отменить льготный тариф на электроэнергию
льготный тариф на электроэнергию
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Кабинет Министров может отменить льготный тариф на электроэнергию для населения с 2021 года.
Об этом сообщил источник в Кабмине.

"Планируется с 1 января отменить льготный тариф на первые 100 кВт-ч/месяц электроэнергии для населения", - сказал он.

Также он добавил, что с 1 апреля 2021 года планируется ввести новый льготный тариф для потребителей электроэнергии до 300 кВт-ч/месяц.

В частности на первые потребленные 300 кВт-ч электроэнергии в месяц останется тариф 1,68 гривны/кВт-ч, а на потребленную электроэнергию более 300 кВт-ч/месяц тариф составит 3,20 гривны/кВт-ч.

Однако если потребитель потребил более 300 кВт-ч электроэнергии в месяц, то стоимость потребленной электроэнергии считается не по льготному тарифу в размере 1,68 гривны/кВт-ч, а по тарифу в 3,20 гривны/кВт-ч.

Кроме того, источник агенства добавил, что Кабмин хочет изменить модель возложения специальных обязанностей (ПСО) на национальную атомную энергогенерирующую компанию "Энергоатом".

"Сейчас "Энергоатом" продает электроэнергию для нужд населения за 1 коп./кВт-ч, а будет продавать по 15 коп./кВт-ч", - сказал источник агенства.

При этом он добавил, что данное не поможет решить проблему убытков "Энергоатома" и по итогам работы 2021 года ожидается получение убытка компанией более 10 млрд гривен.

Кроме того, источник подчеркнул, что это только один из возможных вариантов пересмотра льготного тарифа для населения и ПСО "Энергоатома".

Как сообщали Українські Новини, задолженность государственного предприятия "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) составляет 9 млрд гривен.

Источник: https://ukranews.com/
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