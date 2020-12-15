Украинцы два месяца подряд скупают валюту

В декабре, как и в ноябре, на наличном рынке наблюдается повышенный спрос на валюту, сообщил во вторник, 15 декабря, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.





"На наличном рынке продолжает наблюдаться преобладание спроса на иностранную валюту над предложением, который с начала декабря составило почти 98 млн долларов", - написал он.





Данилишин отметил, что такая ситуация "свидетельствует о все еще устойчивых девальвационных ожиданиях экономических субъектов".





При этом на межбанке курс гривны укрепился за прошедшую неделю на 1,3% до трехмесячного максимума.





"Этому способствовало увеличение предложения иностранной валюты клиентами банков в среднем на 13% по сравнению с предыдущей неделей. Это позволило Национальному банку в течение прошлой недели купить 79 млн долларов международных резервов, которые возросли до 26,8 млрд долларов", - сообщил Данилишин.



