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Новости
Экономика и Финансы
15 декабря 20, 14:02
Украинцы два месяца подряд скупают валюту
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С начала декабря население купило на 100 миллионов долларов больше, чем продало. Тенденция сохраняется с ноября.
В декабре, как и в ноябре, на наличном рынке наблюдается повышенный спрос на валюту, сообщил во вторник, 15 декабря, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook. 

"На наличном рынке продолжает наблюдаться преобладание спроса на иностранную валюту над предложением, который с начала декабря составило почти 98 млн долларов", - написал он.

Данилишин отметил, что такая ситуация "свидетельствует о все еще устойчивых девальвационных ожиданиях экономических субъектов".

При этом на межбанке курс гривны укрепился за прошедшую неделю на 1,3% до трехмесячного максимума.

"Этому способствовало увеличение предложения иностранной валюты клиентами банков в среднем на 13% по сравнению с предыдущей неделей. Это позволило Национальному банку в течение прошлой недели купить 79 млн долларов международных резервов, которые возросли до 26,8 млрд долларов", - сообщил Данилишин.

Источник: https://korrespondent.net/
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