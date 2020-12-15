Назвали сроки введения накопительных пенсий в Украине

Накопительную пенсионну систему могут ввести с 2022 года, считает министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба министерства во вторник, 15 декабря.

Для этого, по ее словам, Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект во втором чтении.





"В 2021 году мы также введем второй уровень. Возможно, введение будет с 1 января 2022 года, но при условии, что законопроект №2683 примут в первом квартале 2021 года и все, от кого зависит внедрение, засучат рукава и очень хорошо поработают", - сказала она.





В ином случае, придется повышать уровень Единого социального взноса.





"Да, придется это сделать. Или повышать другие налоги, чтобы финансировать пенсии, на которые не хватит ЕСВ, то есть из государственного бюджета", - сказала Лазебная.





Напомним, Кабмин утвердил проект закона о накопительной профессиональной пенсионной системе месяц назад.