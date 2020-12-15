Верховная Рада утвердила бюджет на 2021 год

Верховная Рада на заседании во вторник, 15 декабря, 289 голосами принял госбюджет на 2021 год.

Голосованию предшествовала несколькочасовая пауза, в ходе которой шли консультации по бюджету.

Ко второму чтению дефицит госбюджета на 2021 год снижен с 6% до 5,5% ВВП - на 24 млрд грн, до 246,35 млрд грн.

Изначально доходы госбюджета были определены на уровне 1,071 трлн грн, расходы - 1,331 трлн грн. Финальная редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов.

Также изменились сроки повышения минимальной зарплаты до 6500 тысяч гривен - с 1 июля до 1 декабря.

Общий фонд государственного бюджета по долговым операциям в 2021 году уменьшены на 30,548 млрд грн, при этом внешнее финансирование увеличено на 49,167 млрд грн, а внутреннее – уменьшено на 79,716 млрд грн.

Объем платежей с погашение госдолга увеличен на 29,86 млрд грн. Объем платежей за обслуживание госдолга уменьшено на 1,793 млрд грн.

Ожидается, что среднемесячная зарплата составит 13,6 тысячи гривен. А минимальная пенсия вырастет с 1 769 грн до 1 934 грн.

ВВП закладывается на уровне 4,5 трлн грн. Рост внутреннего валового продукта ожидается на уровне 4,6%. Госдолг к ВВП - 64,6%.

Инфляция ожидается на уровне 7,3%.

Бюджет построен на курсе гривны на уровне 29,1 за доллар.

Основные параметры государственного бюджета-2021





Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% (на 70 031,4 млн гривен) больше, чем в 2020 году.





Расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн гривен, что 4,5% (на 57 524,5 млн гривен больше, чем в 2020 году).





Государственный долг





Документом определен на 31 декабря 2021 года предельный объем госдолга в сумме 2 544 899,9 млн гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 350 489,7 млн гривен.





Дефицит госбюджета





Согласно документу, предельный объем дефицита государственного бюджета Украины определен в сумме 246 635,5 млн гривен, что составит 5,5% ВВП.





Прожиточный минимум





Документом устанавливается в 2021 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января - 2189 гривен, с 1 июля - 2294 гривны, с 1 декабря - 2393 гривны.





Для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 января - 1769 гривен, с 1 июля - 1854 гривны, с 1 декабря - 1934 гривны.





Минимальная зарплата





Законом устанавливается в 2021 году минимальная заработная плата:





- в месячном размере: с 1 января - 6000 гривен, с 1 декабря - 6500 гривен;

- в почасовом размере: с 1 января - 36,11 гривны, с 1 декабря - 39,12 гривны.





С 1 сентября 2020 года минимальная зарплата составляет 5000 гривен.





Субсидии





Расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме предусмотрены в сумме 36 607,7 млн гривен. Это на 1,5% меньше, чем в 2020 году (37 169,9 млн гривен).





Расходы на президента, правительство, парламент и силовиков





Расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году составят 1 266,8 млн гривен. Это на 39,4% больше, чем в 2020 году.





Из общего фонда на Секретариат Кабинета министров направят 1 106,5 млн гривен. Это на 15,4% больше, чем в текущем году (959 075,0 тысяч гривен).





Расходы на Аппарат Верховной рады в 2021 году составят 2 529,7 млн гривен. Это на 24,1% больше, чем в текущем году.





На Офис генерального прокурора в 2021 году предусмотрели 11 531,6 млн гривен. Это на 52,6% больше, чем в текущем году.





Расходы на Государственное бюро расследований составляют 2 484,1 млн гривен. Это на 75,4% больше, чем в текущем году.





На Службу безопасности предусмотрели сумму в 14 746,3 млн гривен. Это на 23,2% больше, чем в текущем году.





Расходы на Национальное антикоррупционное бюро составят 1 065,8 млн гривен. Это на 15,3% больше, чем в текущем году.





На Министерство внутренних дел выделили 85 815, млн гривен. Это на 4,6% больше, чем в текущем году.





Расходы на Управление государственной охраны составят 1 651,2 гривен. Это на 15,3% больше, чем в текущем году.





Ранее Кабмин Украины, поработав над проектом бюджета-2021 (после того, как он был принят парламентом в первом чтении), одобрил измененный бюджет 26 ноября и передал его в Раду. Вечером 14 декабря стало известно, что бюджетный комитет Рады поддержал документ и рекомендовал залу для принятия его в целом.

Напомним, Кабмин одобрил проект ко второму чтению и внес его в Раду 26 ноября.