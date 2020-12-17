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Экономика и Финансы
17 декабря 20, 11:37
Новые санкции США поставят крест на "Северном потоке-2"
Северный поток-2
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Газопровод "Северный поток-2" не имеет шансов запуститься, если США введут против него новые санкции.
Об этом сообщает USA Today со ссылкой на заявление американского сенатора от Республиканской партии Теда Круза.

Он заявил, что новая волна ограничений подготовлена "с хирургической точностью".

Круз пояснил, что санкции нацелены на операции по строительству газопровода. Они затрагивают страховые компании и процесс сертификации газопровода.

"Вторая волна санкций подготовлена с хирургической точностью, чтобы не допустить окончания строительства. Считаю, что этот проект никогда не будет запущен и по газопроводу никогда не пойдет газ", - сказал сенатор.

Круз добавил, что это станет сигналом всем международным инвесторам проекта.

Источник: https://censor.net/
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