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Экономика и Финансы
17 декабря 20, 11:47
Ввели штрафы для ФОП за отсутствие масок у клиентов
карантин
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Верховная Рада Украины на заседании 17 декабря утвердила введение штрафов для владельцев бизнесов, которые не уследили за соблюдением масочного режима своими клиентами

За принятие законопроекта №3890 проголосовал 241 депутат.

В первом чтении этот законопроект был принят еще 3 ноября.

Документ предусматривает, что для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100 грн).

Штрафовать будут:

- за пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, 

- непринятие мер по противодействию пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.

- Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, - указано в тексте закона.

Законом определяется, что составлять постановления о наложении штрафов уполномочены должностные лица территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски (или ее неправильное ношение) в общественных местах и транспорте 19 ноября. За такое нарушение теперь положен штраф от 170 до 255 гривен. 

Этим законом статья 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополняется частью второй, которая предусматривает наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов (от 170 до 255 гривен). Такой штраф грозит за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без маски во время карантина.

Маска или респиратор могут быть при этом и самодельными. Обязательное условие - они должны закрывать и нос, и рот. Законопроект был разработан с целью усиления ответственности за пребывание в общественных местах (закрытые пространства) без защитных масок. 

За две недели действия этого закона в бюджет было собрано почти полмиллиона гривен штрафов.
kp.ua
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