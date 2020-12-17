Ввели штрафы для ФОП за отсутствие масок у клиентов

За принятие законопроекта №3890 проголосовал 241 депутат.

В первом чтении этот законопроект был принят еще 3 ноября.

Документ предусматривает, что для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100 грн).

Штрафовать будут:

- непринятие мер по противодействию пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.

- Предприятие, учреждение, организация, гражданин - субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, - указано в тексте закона.

Законом определяется, что составлять постановления о наложении штрафов уполномочены должностные лица территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски (или ее неправильное ношение) в общественных местах и транспорте 19 ноября. За такое нарушение теперь положен штраф от 170 до 255 гривен.

Этим законом статья 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополняется частью второй, которая предусматривает наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов (от 170 до 255 гривен). Такой штраф грозит за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без маски во время карантина.

Маска или респиратор могут быть при этом и самодельными. Обязательное условие - они должны закрывать и нос, и рот. Законопроект был разработан с целью усиления ответственности за пребывание в общественных местах (закрытые пространства) без защитных масок.

За две недели действия этого закона в бюджет было собрано почти полмиллиона гривен штрафов.