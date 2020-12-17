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Экономика и Финансы
17 декабря 20, 12:29
Аграриям снизили ставку НДС с 20% до 14%
аграрии
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Льготную ставку налога в размере 14% установили на операции на ввоз в Украину сельхозпродукции. Верховная Рада на заседании в четверг, 17 декабря, 255 голосами снизила ставку налога на добавленную стоимость для аграриев с 20% до 14%.
Согласно законопроекту, льготную ставку налога в размере 14% предлагается установить на операции на поставки на таможенной территории Украины и на ввоз в Украину сельхозпродукции, в части цельного молока, крупного рогатого скота, живых свиней, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, зерен льна и рапса, подсолнечника и других масличных культур, а также сахарной свеклы.

"В данном перечне есть только те товары, которые не продаются в розницу, то есть те, на которые не может быть налогообложение ставкой НДС. НДС для таких товаров, как зерно или сырая нефть, - это всего лишь депозит, который потом или возмещается, или превращается в другие товары по ставке 20% НДС", - отметил нардеп Марьян Заблоцкий.

Как утверждается, снижение ставки не приведет к масштабным искажениям в структуре поступлений/потерь НДС ни для одной из заинтересованных сторон (государство/предприятие).

Перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя, а стимулы для оптимизации налоговых обязательств - "скрутки" - исчезнут, считают авторы законопроекта.

Отметим, Украина собрала в 2020 году 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 15,3 млн га, что является самым низким показателем за три года.

Источник: https://korrespondent.net/
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