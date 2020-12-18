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Экономика и Финансы
18 декабря 20, 10:08
Курс валют 18 декабря: Доллар укрепился а евро взлетело
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18 декабря в Украине снова обновился курс валют: евро подорожало, а доллар укрепился.

По состоянию на утро 18 декабря в Украине снова обновился курс валют: евро подорожало, а доллар укрепился.

Об этом сообщили в Нацбанке Украины. 

Стоит отметить, что в сравнении с курсом валют 17 декабря евро с долларом слегка подорожали, но за прошедшую неделю доллар показал тенденцию на снижение.

Официальный курс валют Нацбанка на 15 декабря:

- 100 долларов США - 2781 грн (27.81 за доллар) 
- 100 евро - 3407 грн (34.07 за евро) 
- 100 российских рублей - 38,1 грн (3,81 за 10 рублей) 
- 100 польских злотых - 767 грн (7.67 за злотый)

Стоит отметить, что по курсу Нацбанка украинцы не могут приобретать валюту. Такие данные только показывают тенденции на рынке валют Украины, следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.
telegraf.com.ua
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