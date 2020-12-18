Курс валют 18 декабря: Доллар укрепился а евро взлетело

По состоянию на утро 18 декабря в Украине снова обновился курс валют: евро подорожало, а доллар укрепился.
Об этом сообщили в Нацбанке Украины.
Стоит отметить, что в сравнении с курсом валют 17 декабря евро с долларом слегка подорожали, но за прошедшую неделю доллар показал тенденцию на снижение.
Официальный курс валют Нацбанка на 15 декабря:- 100 долларов США - 2781 грн (27.81 за доллар)
Стоит отметить, что по курсу Нацбанка украинцы не могут приобретать валюту. Такие данные только показывают тенденции на рынке валют Украины, следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.