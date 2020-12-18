Курс валют 18 декабря: Доллар укрепился а евро взлетело

По состоянию на утро 18 декабря в Украине снова обновился курс валют: евро подорожало, а доллар укрепился.

Об этом сообщили в Нацбанке Украины.

Стоит отметить, что в сравнении с курсом валют 17 декабря евро с долларом слегка подорожали, но за прошедшую неделю доллар показал тенденцию на снижение.

Официальный курс валют Нацбанка на 15 декабря:

- 100 евро - 3407 грн (34.07 за евро)

- 100 российских рублей - 38,1 грн (3,81 за 10 рублей)