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Экономика и Финансы
19 декабря 20, 12:16
Шмыгаль прогнозирует выделение МВФ транша в начале 2021
Международный валютный фонд
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Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что Международный валютный фонд выделит Украине транш в начале 2021 года, в то время, как миссия МВФ начнет первый пересмотр соглашения в формате stand-by в период с 21 по 23 декабря.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Буквально час тому Президент Владимир Зеленский совместно с МВФ одновременно вышли с сообщением, о том, что с начала следующей недели Украина получит миссию МВФ, то есть мы будем иметь транш МВФ, он будет уже в начале следующего года", - сказал премьер.

Он также отметил, что правительство, с помощью международных партнеров, завершает 2020 год с выполнения всех запланированных социальных обязательств государства, в том числе перед шахтерами.

Как сообщали Українські Новини, в последний раз миссия МВФ приезжала в Украину в ноябре 2019 года.

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что даты пребывания миссии Международного валютного фонда в Украине будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят МВФ.

Он отметил, что сейчас с МВФ обсуждают три блока вопросов: первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине, второй - проекта бюджета Украины на 2021 год и третий - работы самого Национального банка.

Также Денис Шмыгаль сообщил, что Украина выполнила 4 из 10 требований МВФ для следующего транша.

Источник: https://ukranews.com/
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