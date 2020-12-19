Шмыгаль прогнозирует выделение МВФ транша в начале 2021

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".





"Буквально час тому Президент Владимир Зеленский совместно с МВФ одновременно вышли с сообщением, о том, что с начала следующей недели Украина получит миссию МВФ, то есть мы будем иметь транш МВФ, он будет уже в начале следующего года", - сказал премьер.





Он также отметил, что правительство, с помощью международных партнеров, завершает 2020 год с выполнения всех запланированных социальных обязательств государства, в том числе перед шахтерами.





Как сообщали Українські Новини, в последний раз миссия МВФ приезжала в Украину в ноябре 2019 года.





Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что даты пребывания миссии Международного валютного фонда в Украине будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят МВФ.





Он отметил, что сейчас с МВФ обсуждают три блока вопросов: первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине, второй - проекта бюджета Украины на 2021 год и третий - работы самого Национального банка.





Также Денис Шмыгаль сообщил, что Украина выполнила 4 из 10 требований МВФ для следующего транша.



