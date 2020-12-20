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Экономика и Финансы
20 декабря 20, 12:36
Кто может не платить налог на землю
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С 1 июля 2021 года в Украине отменяется мораторий на свободное обращение земель сельхозназначения
Согласно ст. 281 Налогового кодекса Украины, не платить налог на землю могут определенные категории населения. Об этом пишет На пенсии.

Кто освобождается:

- пенсионеры по возрасту;
- лица с инвалидностью І и ІІ групп;
- лица, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет;
- ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
- лица, которые, согласно Закону, признанные лицами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.

Отметим, что если право на льготу у плательщика возникло в течение года, то он освобождается от уплаты налога, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло такое право.

В случае потери права на льготу в течение года налог следует уплатить, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором утрачено это право, - уточняется в сообщении.

Источник: https://socportal.info/
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