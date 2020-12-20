Кто может не платить налог на землю

Согласно ст. 281 Налогового кодекса Украины, не платить налог на землю могут определенные категории населения. Об этом пишет На пенсии.





Кто освобождается:





- пенсионеры по возрасту;

- лица с инвалидностью І и ІІ групп;

- лица, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет;

- ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

- лица, которые, согласно Закону, признанные лицами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.





Отметим, что если право на льготу у плательщика возникло в течение года, то он освобождается от уплаты налога, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло такое право.





В случае потери права на льготу в течение года налог следует уплатить, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором утрачено это право, - уточняется в сообщении.



