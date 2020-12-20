Кто может не платить налог на землю

Согласно ст. 281 Налогового кодекса Украины, не платить налог на землю могут определенные категории населения. Об этом пишет На пенсии.
Кто освобождается:
- пенсионеры по возрасту;
- лица с инвалидностью І и ІІ групп;
- лица, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет;
- ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
- лица, которые, согласно Закону, признанные лицами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.
Отметим, что если право на льготу у плательщика возникло в течение года, то он освобождается от уплаты налога, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло такое право.
В случае потери права на льготу в течение года налог следует уплатить, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором утрачено это право, - уточняется в сообщении.