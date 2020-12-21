Нефть дешевеет из-за нового штамма коронавируса

Мировые цены на нефть эталонных марок начали рабочую неделю с существенного снижения на новостях о распространения нового вида коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 21 декабря.





Так, февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $1,81 (3,46%) – до $50,45 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,76 (1,5%) – до $52,26 за баррель, что было максимумом с 26 февраля.





Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $1,66 (3,3%) – до $47,58 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,74 (1,5%), до $49,10 за баррель – максимума с 25 февраля.





Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $2,87 в пользу Brent.





Накануне цены как на Brent, так и на WTI, завершили ростом седьмую неделю подряд, что было самым длительным периодом непрерывного подъема с октября 2010 года.





Поддержку рынку в последнее время оказывали новости, касающиеся вакцин от COVID-19, а также ожидания скорого принятия властями США нового пакета антикризисных мер. Но данные о новой мутации коронавируса в Британии повлияли на настроение инвесторов, и черное золото начало дешеветь, отмечают участники рынка.



