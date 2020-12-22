МВФ снова начал пересмотр программы stand-by с Украиной

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в онлайн-режиме начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by.





Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.





"Только что миссия МВФ начала свою работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by. Из-за COVID-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи. Совместно с коллегами из Офиса президента и Кабинета министров сегодня обсуждаем основные экономические события со времени утверждения программы МВФ в июне и ключевые вопросы ее первого пересмотра", — отметил Шевченко.





По словам главы НБУ, Нацбанк "продолжает выбранный курс на режим инфляционного таргетирования, гибкий валютный курс, улучшение корпоративного управления и снижение уровня неработающих кредитов".





"К работе с миссией МВФ мы готовы. Планируем на этой неделе ряд встреч с экспертами МВФ. Работа миссии продолжится также в январе 2021 года — проинформировал Шевченко.





Он добавил, что реализация программы stand-by даст возможность обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления украинской экономики.





Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина в 2020 году еще рассчитывает получить кредиты от Международного валютного фонда, Всемирного банка и по новой программе макрофинансовой помощи от Европейского Союза на общую сумму более $3,3 млрд.



